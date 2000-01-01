Qüestions generals
A l'hora d'establir una enumeració es plantegen les qüestions següents:
- Puntuació entre el fragment introductori i la llista d'elements enumerats
En les enumeracions disposades en paràgraf a part, que són les que s'analitzen aquí, se solen posar dos punts, perquè destaquen el caràcter enumeratiu de la llista.
- Puntuació final de cadascun dels elements de la llista
Aquesta puntuació depèn de la complexitat i del grau de dependència entre els apartats, és a dir, de la voluntat que hi hagi d'establir més o menys continuïtat entre aquests apartats i de si contenen un verb conjugat o no. Vegeu el quadre de l'apartat Enumeracions introduïdes per dos punts.
- Ús de majúscula o minúscula al començament de cada apartat
La majúscula és sempre una solució optativa, tret de quan un dels elements acaba amb punt, cas en què és obligatòria per coherència. Vegeu el quadre de l'apartat Enumeracions introduïdes per dos punts.
Correcta imbricació de la frase introductòria i els elements de l'enumeració
S'ha de mirar de lligar bé la frase introductòria amb els diversos punts, és a dir, s'ha de poder llegir cada un dels apartats a continuació de l'enunciat, de manera que el resultat sigui una frase entenedora i sintàcticament ben construïda.
Cada activitat ha d'incloure:
objectius de l'activitat,
que especifiqui amb quins continguts es relaciona,
temps de dedicació necessari,
criteris d'avaluació per valorar-la.
S'ha de dir:
objectius que té [mai no es diria: Cada activitat ha d'incloure objectius de l'activitat];
continguts amb què es relaciona [tampoc no es diria: Cada activitat ha d'incloure que especifiqui amb quins continguts es relaciona].
Homogeneïtat dels apartats
Els diferents apartats han de ser coherents entre ells, és a dir, han de començar amb un element de la mateixa categoria (tots amb verb conjugat, tots amb infinitiu, tots amb nom o tots amb una frase, però no pas algun de cada manera), i han d'estar puntuats igual (que acabin tots amb coma, o punt i coma, o punt; tret del darrer, que acostuma a acabar amb punt perquè és l'element que tanca el paràgraf).
La direcció valorarà quina formació necessita cada persona del seu equip i prioritzarà les accions tenint en compte:
que l'acció formativa estigui justificada per les responsabilitats que la persona té en el seu lloc de treball.
les necessitats del servei i les possibilitats de realitzar-les en les dates previstes.
S'ha de dir:
que hi hagi possibilitats de respondre a les necessitats del servei en les dates previstes [tots dos punts han de començar amb elements de la mateixa categoria].