Quan curses un grau oficial online a la UOC, aprens per mitjà dels recursos disponibles del Campus Virtual. Treballa les activitats docents amb l'acompanyament permanent i personalitzat de l'equip docent. Aprèn compartint punts de vista amb companys i companyes i fes les pràctiques que et preparen per a la teva carrera professional.

L'oferta formativa de graus a distància que pots estudiar a la UOC és molt diversa. Graus universitaris per àrees de coneixement: Arts i Humanitats; Ciències de la Salut; Comunicació i Informació; Dret i Ciència Política; Disseny, Creació i Multimèdia; Economia i Empresa; Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Psicologia i Ciències de l'Educació, i Turisme.