Sol·licita informació
Campus

Graus i dobles graus: estudis universitaris online

Els estudis universitaris et permeten adquirir coneixements especialitzats, desenvolupar competències transversals i construir una base sòlida per al teu futur acadèmic i professional.

A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pots accedir a estudis universitaris online a través de dues vies: els graus, per especialitzar-te en un àmbit concret, i els dobles graus, per combinar dues disciplines en un mateix itinerari acadèmic.

Per què estudiar un grau a la UOC?

  • Titulació oficial i homologada
  • Acompanyament docent continuat 
  • Flexibilitat per estudiar al teu ritme

Accés sense notes de tall

Modalitat online

De 240 a 378 crèdits ECTS

Sense classes ni horaris

Entre quins tipus de graus puc escollir?

Tria entre un grau online o un doble grau a la UOC. Troba la formació oficial i flexible que millor s'adapta als teus objectius, amb un model d'aprenentatge al teu ritme i el suport constant del nostre professorat per impulsar el teu futur professional.

 

Graus online

Formació universitària oficial que et permet especialitzar-te en l'àmbit que triïs. Dissenyats per connectar-te directament amb el món laboral o per continuar el teu camí acadèmic, aquests estudis t'ofereixen la flexibilitat que necessites per créixer professionalment.

 

Dobles graus

Itineraris acadèmics exclusius que et permeten cursar simultàniament dos graus i obtenir dues titulacions oficials. La millor opció per construir un perfil transversal, connectar disciplines i ampliar les teves oportunitats combinant dos àmbits de coneixement.

 

Formació flexible

A la UOC t'oferim una gran oferta d'estudis universitaris online pensada per adaptar-se al teu ritme i al teu moment vital. Consulta els graus i els dobles graus de la UOC i troba l'opció que encaixi millor amb el teu perfil, els teus interessos i el teu futur professional.

HQkUkbTv1VE
Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

img

Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?