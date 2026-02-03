Graus i dobles graus: estudis universitaris online
Els estudis universitaris et permeten adquirir coneixements especialitzats, desenvolupar competències transversals i construir una base sòlida per al teu futur acadèmic i professional.
A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pots accedir a estudis universitaris online a través de dues vies: els graus, per especialitzar-te en un àmbit concret, i els dobles graus, per combinar dues disciplines en un mateix itinerari acadèmic.
Per què estudiar un grau a la UOC?
- Titulació oficial i homologada
- Acompanyament docent continuat
- Flexibilitat per estudiar al teu ritme
Accés sense notes de tall
Modalitat online
De 240 a 378 crèdits ECTS
Sense classes ni horaris
Entre quins tipus de graus puc escollir?
Tria entre un grau online o un doble grau a la UOC. Troba la formació oficial i flexible que millor s'adapta als teus objectius, amb un model d'aprenentatge al teu ritme i el suport constant del nostre professorat per impulsar el teu futur professional.
Graus online
Formació universitària oficial que et permet especialitzar-te en l'àmbit que triïs. Dissenyats per connectar-te directament amb el món laboral o per continuar el teu camí acadèmic, aquests estudis t'ofereixen la flexibilitat que necessites per créixer professionalment.
Dobles graus
Itineraris acadèmics exclusius que et permeten cursar simultàniament dos graus i obtenir dues titulacions oficials. La millor opció per construir un perfil transversal, connectar disciplines i ampliar les teves oportunitats combinant dos àmbits de coneixement.
Formació flexible
A la UOC t'oferim una gran oferta d'estudis universitaris online pensada per adaptar-se al teu ritme i al teu moment vital. Consulta els graus i els dobles graus de la UOC i troba l'opció que encaixi millor amb el teu perfil, els teus interessos i el teu futur professional.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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