Què és l'Executive Education online?
A la UOC t'oferim programes Executive, una formació específica per a perfils executius i directius.
Continua desenvolupant la teva carrera potenciant la teva capacitat de lideratge, adquirint una visió estratègica i les habilitats per innovar i emprendre.
La proposta dels programes de la UOC s'organitza al voltant de tres àrees: MBA i programes directius, programes de direcció executiva i especialitzacions directives. A més, el màster d'Executive MBA de Negocis Internacionals de la UOC lidera els rànquings de formació superior com el millor MBA online de parla hispana del món.
Sense classes ni horaris
Modalitat 100% online
Enfocament professionalitzador
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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