Què són els programes de doctorat?
Els doctorats de la UOC són els programes de formació superior que et proporcionen les habilitats i les tècniques dirigides a la investigació.
Els programes de doctorat permeten fer la tesi a dos ritmes d'intensitat: a temps complet i a temps parcial. També ofereixen dues modalitats diferents: l'activitat investigadora presencial al Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació (col·lectiu investigador predoctoral amb beca), o bé en línia seguint la metodologia de la UOC. La Universitat permet estades de recerca presencials i en línia a fi d'incorporar el doctorand o doctoranda en l'activitat investigadora dels grups.
Online i sense horaris
Estudis 100% online
9 programes de doctorat
Estudia un doctorat online a la UOC
Descobreix l'oferta formativa de programes de doctorat online que pots estudiar a la UOC: Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari); Bioinformàtica (interuniversitari); Dret, Política i Economia; Educació i TIC (E-learning); Humanitats i Comunicació; Salut i Psicologia; Societat de la Informació i el Coneixement; Societat, Tecnologia i Cultura; Tecnologies de la Informació i de Xarxes, i Turisme (interuniversitari).
Coneix l'Escola de Doctorat de la UOC
L'Escola de Doctorat vetlla pels estudis de doctorat de la UOC oferint un ecosistema òptim per a una formació en recerca innovadora, interdisciplinària, translacional i de màxima qualitat. La recerca i la innovació de la UOC contribueixen a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
L'Escola de Doctorat forma part del Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació, on interactua amb més de 500 investigadors i investigadores, 51 grups de recerca i els Estudis. El hub està ubicat al cor de Barcelona, però, com tota la Universitat, està obert a distància a tot el món.
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Línies de Recerca
Els programes de doctorat tenen unes línies de recerca i cada una d'elles té unes propostes de tesi que ofereix el personal docent investigador de la Universitat. Consulta les propostes de tesi en aquest enllaç i contacta amb la investigadora o investigador responsable.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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