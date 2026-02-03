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Què són els programes de doctorat?

Els doctorats de la UOC són els programes de formació superior que et proporcionen les habilitats i les tècniques dirigides a la investigació.

Els programes de doctorat permeten fer la tesi a dos ritmes d'intensitat: a temps complet i a temps parcial. També ofereixen dues modalitats diferents: l'activitat investigadora presencial al Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació (col·lectiu investigador predoctoral amb beca), o bé en línia seguint la metodologia de la UOC. La Universitat permet estades de recerca presencials i en línia a fi d'incorporar el doctorand o doctoranda en l'activitat investigadora dels grups.

Online i sense horaris

Estudis 100% online

9 programes de doctorat

Estudia un doctorat online a la UOC

Descobreix l'oferta formativa de programes de doctorat online que pots estudiar a la UOC: Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari); Bioinformàtica (interuniversitari); Dret, Política i Economia; Educació i TIC (E-learning); Humanitats i Comunicació; Salut i Psicologia; Societat de la Informació i el Coneixement; Societat, Tecnologia i Cultura; Tecnologies de la Informació i de Xarxes, i Turisme (interuniversitari).

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Coneix l'Escola de Doctorat de la UOC

L'Escola de Doctorat vetlla pels estudis de doctorat de la UOC oferint un ecosistema òptim per a una formació en recerca innovadora, interdisciplinària, translacional i de màxima qualitat. La recerca i la innovació de la UOC contribueixen a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

L'Escola de Doctorat forma part del Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació, on interactua amb més de 500 investigadors i investigadores, 51 grups de recerca i els Estudis. El hub està ubicat al cor de Barcelona, però, com tota la Universitat, està obert a distància a tot el món.

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Línies de Recerca

Els programes de doctorat tenen unes línies de recerca i cada una d'elles té unes propostes de tesi que ofereix el personal docent investigador de la Universitat. Consulta les propostes de tesi en aquest enllaç i contacta amb la investigadora o investigador responsable.

Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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