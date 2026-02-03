¿Qué son los programas de doctorado?
Los doctorados de la UOC son los programas de formación superior que te proporcionan habilidades y técnicas dirigidas a la investigación.
Los programas de doctorado permiten realizar la tesis a dos ritmos de intensidad: a tiempo completo y a tiempo parcial. También ofrecen dos modalidades distintas: la actividad investigadora presencial en el Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación (colectivo investigador predoctoral con beca), o bien en línea siguiendo la metodología de la UOC. La universidad permite estancias de investigación presenciales y en línea con el fin de incorporar al doctorando o doctoranda en la actividad investigadora de los grupos.
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9 programas de doctorado
Estudia un doctorado online en la UOC
Descubre la oferta formativa de programas de doctorado online que puedes estudiar en la UOC: Administración y Dirección de Empresas (interuniversitario); Bioinformática (interuniversitario): Derecho, Política y Economía; Educación y TIC (E-learning); Humanidades y Comunicación; Salud y Psicología; Sociedad de la Información y el Conocimiento; Sociedad, Tecnología y Cultura; Tecnologías de la Información y de Redes, y Turismo (interuniversitario).
Conoce la Escuela de Doctorado de la UOC
La Escuela de Doctorado vela por los estudios de doctorado de la UOC ofreciendo un ecosistema óptimo para una formación en investigación innovadora, interdisciplinaria, traslacional y de máxima calidad. La investigación e innovación de la UOC contribuyen a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.
La Escuela de Doctorado forma parte del Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación, donde interactúa con más de 500 investigadores e investigadoras, 51 grupos de investigación y los Estudios. El hub está ubicado en el corazón de Barcelona, pero, como toda la universidad, está abierto a distancia a todo el mundo.
Además, la universidad impulsa la innovación en el aprendizaje digital mediante el eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Líneas de Investigación
Los programas de doctorado tienen unas líneas de investigación y cada una de ellas cuenta con unas propuestas de tesis ofrecidas por el personal docente investigador de la Universidad. Consulta las propuestas de tesis en este enlace y contacta con la investigadora o investigador responsable.
¿Por qué escoger la UOC?
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Una metodología compatible con la vida laboral
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Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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