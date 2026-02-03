La Escuela de Doctorado vela por los estudios de doctorado de la UOC ofreciendo un ecosistema óptimo para una formación en investigación innovadora, interdisciplinaria, traslacional y de máxima calidad. La investigación e innovación de la UOC contribuyen a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

La Escuela de Doctorado forma parte del Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación, donde interactúa con más de 500 investigadores e investigadoras, 51 grupos de investigación y los Estudios. El hub está ubicado en el corazón de Barcelona, pero, como toda la universidad, está abierto a distancia a todo el mundo.

Además, la universidad impulsa la innovación en el aprendizaje digital mediante el eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.