Sí. La UOC (Universitat Oberta de Catalunya) es una universidad catalana plenamente homologada que forma parte del sistema universitario de Cataluña y del sistema universitario español.

Todas las titulaciones oficiales de la UOC están evaluadas y acreditadas por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) y por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), conforme a los estándares del sistema universitario europeo.

La UOC también es miembro del espacio europeo de educación superior (EEES) y sus programas están adaptados a los criterios presentados por la Declaración de Bolonia.