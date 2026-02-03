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Innovación en la empresa

El sector empresarial se enfrenta a los retos de una sociedad global en constante cambio. Para superar estos desafíos hacen falta profesionales innovadores que garanticen el éxito de las organizaciones.

Por este motivo, en los Estudios de Economía y Empresa de la UOC hemos creado un abanico de programas que te hacen crecer como profesional de la gestión económica, la innovación y calidad, la logística, el marketing y los recursos humanos.

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