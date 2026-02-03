Innovación en la empresa
El sector empresarial se enfrenta a los retos de una sociedad global en constante cambio. Para superar estos desafíos hacen falta profesionales innovadores que garanticen el éxito de las organizaciones.
Por este motivo, en los Estudios de Economía y Empresa de la UOC hemos creado un abanico de programas que te hacen crecer como profesional de la gestión económica, la innovación y calidad, la logística, el marketing y los recursos humanos.
Online y sin horarios
Pioneros en e-learning
Sin notas de corte
UOC Skills Lab
Practica y desarrolla las habilidades clave que necesitas para destacar en los entornos profesionales. Prepárate para dar tu próximo salto profesional con un aprendizaje interactivo y un acompañamiento de calidad.
¿Por qué escoger la UOC?
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77 % volvería a elegir la UOC
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Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
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Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
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Una metodología compatible con la vida laboral
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A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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