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Campus

¿Qué son los másters online?

Un máster online o a distancia te ofrece la oportunidad de aumentar tus conocimientos y tus habilidades en un contexto universitario.

Puedes escoger entre un máster universitario, que es un máster oficial, o un máster de formación permanente, con el que obtienes una titulación propia.

Modalidad online

Titulación oficial propia

De 60 a 90 créditos ECTS

Estudia un máster a distancia en la UOC

Con un máster online de la UOC aprenderás y te formarás mediante los diferentes recursos académicos y herramientas disponibles del Campus Virtual. Mientras estudias tu máster online, tendrás en todo momento el acompañamiento del equipo docente para desarrollar las diferentes actividades de aprendizaje y podrás compartir tus puntos de vista con tus compañeros y compañeras de estudio. Infórmate del máster a distancia de la UOC que mejor se adapte a tus necesidades.

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Másters online por área de conocimiento

Artes y Humanidades; Ciencias de la Salud; Comunicación e Información; Derecho y Ciencias Políticas; Diseño, Creación y Multimedia; Economía y Empresa; Informática, Multimedia y Telecomunicación; Psicología y Ciencias de la Educación, y Turismo.

¿Entre qué tipos de másters puedo elegir?

Elige entre dos tipos de máster a distancia de la UOC: máster online universitario o máster de formación permanente. Aprende a tu ritmo, con la metodología que te permite compaginar tu formación con el resto de facetas de tu vida.

Másters universitarios

Formación reconocida por las agencias de calidad y adaptada al espacio europeo de educación superior (EEES). Los másters universitarios oficiales representan el complemento a los estudios de grado y tienen una doble orientación: la especialización profesional y la investigación.

Másters de formación permanente

Formación superior con carácter profesionalizador que refuerza las habilidades que busca el mercado laboral. Los másters propios de formación permanente online de la UOC te permiten formarte a tu propio ritmo, compaginando vida profesional y personal.

Universidad 100 % online
La UOC, la mejor universidad online

Somos la universidad online de España mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria, como el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o el U-Ranking 2025.

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¿Por qué escoger la UOC?

Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas

77 % volvería a elegir la UOC

81 % está satisfecho con la titulación obtenida

Reconocimiento por parte de las empresas

Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones

Comunidad académica amplia

Más de 97.500 estudiantes activos

133.00 personas tituladas

Metodología online de calidad

Modelo educativo centrado en el estudiante

Acompañamiento docente personalizado

Una metodología compatible con la vida laboral

91 % compagina estudios con trabajo

Premios y reconocimientos internacionales

A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social

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