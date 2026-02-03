¿Qué son los másters online?
Un máster online o a distancia te ofrece la oportunidad de aumentar tus conocimientos y tus habilidades en un contexto universitario.
Puedes escoger entre un máster universitario, que es un máster oficial, o un máster de formación permanente, con el que obtienes una titulación propia.
Modalidad online
Titulación oficial propia
De 60 a 90 créditos ECTS
Estudia un máster a distancia en la UOC
Con un máster online de la UOC aprenderás y te formarás mediante los diferentes recursos académicos y herramientas disponibles del Campus Virtual. Mientras estudias tu máster online, tendrás en todo momento el acompañamiento del equipo docente para desarrollar las diferentes actividades de aprendizaje y podrás compartir tus puntos de vista con tus compañeros y compañeras de estudio. Infórmate del máster a distancia de la UOC que mejor se adapte a tus necesidades.
Másters online por área de conocimiento
Artes y Humanidades; Ciencias de la Salud; Comunicación e Información; Derecho y Ciencias Políticas; Diseño, Creación y Multimedia; Economía y Empresa; Informática, Multimedia y Telecomunicación; Psicología y Ciencias de la Educación, y Turismo.
¿Entre qué tipos de másters puedo elegir?
Elige entre dos tipos de máster a distancia de la UOC: máster online universitario o máster de formación permanente. Aprende a tu ritmo, con la metodología que te permite compaginar tu formación con el resto de facetas de tu vida.
Másters universitarios
Formación reconocida por las agencias de calidad y adaptada al espacio europeo de educación superior (EEES). Los másters universitarios oficiales representan el complemento a los estudios de grado y tienen una doble orientación: la especialización profesional y la investigación.
Másters de formación permanente
Formación superior con carácter profesionalizador que refuerza las habilidades que busca el mercado laboral. Los másters propios de formación permanente online de la UOC te permiten formarte a tu propio ritmo, compaginando vida profesional y personal.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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