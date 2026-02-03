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Campus

¿Qué son los másters universitarios online?

Nuestros másters universitarios son los másters oficiales online que te ofrecen conocimiento universitario para impulsar tu carrera.

Con la titulación de máster oficial online consigues la formación avanzada que te prepara en temáticas específicas y que potencia las competencias profesionales que necesitas para crecer.

Modalidad 100% online

Titulación oficial

De 60 a 90 créditos ECTS

Máster oficial online y homologado

Los másters universitarios a distancia de la UOC son titulaciones oficiales reconocidas por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) y adaptadas al espacio europeo de educación superior (EEES).

Cada máster oficial universitario complementa tus estudios de grado con una doble orientación: la especialización profesional y la investigación. Los másters oficiales online orientados a la investigación dan acceso a los estudios de doctorado. En la UOC puedes estudiar tu máster oficial online a tu ritmo y compaginar estudios y trabajo con otras facetas de tu vida.

 

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Universidad 100 % online
La UOC, la mejor universidad online

Somos la universidad online de España mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria, como el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o el U-Ranking 2025.

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¿Por qué escoger la UOC?

Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas

77 % volvería a elegir la UOC

81 % está satisfecho con la titulación obtenida

Reconocimiento por parte de las empresas

Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones

Comunidad académica amplia

Más de 97.500 estudiantes activos

133.00 personas tituladas

Metodología online de calidad

Modelo educativo centrado en el estudiante

Acompañamiento docente personalizado

Una metodología compatible con la vida laboral

91 % compagina estudios con trabajo

Premios y reconocimientos internacionales

A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social

Preguntas frecuentes sobre los másteres universitarios de la UOC

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