¿Qué másteres universitarios online ofrece la UOC?

La UOC ofrece más de 50 másteres universitarios oficiales online en áreas como tecnología, comunicación, salud, educación, economía, derecho y psicología. Todos están adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y se imparten en su mayoría 100 % en línea.

¿Cómo puedo inscribirme en un máster universitario de la UOC?

La inscripción es totalmente online. Solo debes seleccionar el máster en la web de la UOC, rellenar el formulario de acceso, subir tu documentación y formalizar el pago. También puedes recibir asesoramiento personalizado en cada paso.

¿Los másteres universitarios de la UOC son títulos oficiales reconocidos?

Sí. Todos los másteres universitarios de la UOC son oficiales, homologados y acreditados por AQU Catalunya (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña), y tienen validez legal en España y en toda la Unión Europea.