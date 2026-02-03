¿Qué son los másters universitarios online?
Nuestros másters universitarios son los másters oficiales online que te ofrecen conocimiento universitario para impulsar tu carrera.
Con la titulación de máster oficial online consigues la formación avanzada que te prepara en temáticas específicas y que potencia las competencias profesionales que necesitas para crecer.
Modalidad 100% online
Titulación oficial
De 60 a 90 créditos ECTS
Máster oficial online y homologado
Los másters universitarios a distancia de la UOC son titulaciones oficiales reconocidas por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) y adaptadas al espacio europeo de educación superior (EEES).
Cada máster oficial universitario complementa tus estudios de grado con una doble orientación: la especialización profesional y la investigación. Los másters oficiales online orientados a la investigación dan acceso a los estudios de doctorado. En la UOC puedes estudiar tu máster oficial online a tu ritmo y compaginar estudios y trabajo con otras facetas de tu vida.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
Preguntas frecuentes sobre los másteres universitarios de la UOC
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