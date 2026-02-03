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Becas y ayudas

Facilitamos el acceso a la formación a lo largo de la vida a estudiantes de todos los perfiles.

Que nada frene tu talento ni tus proyectos de futuro. Con este objetivo, en la UOC ponemos a tu alcance becas y ayudas dirigidas a diferentes perfiles de estudiantes.

Consulta las convocatorias, revisa los requisitos y encuentra la opción que mejor encaja contigo para impulsar tu camino académico y profesional.

Formació Contínua UOC

Descubre qué tipo de ayudas puedes solicitar

Becas para la equidad educativa


Becas oficiales del Ministerio orientadas a facilitar el acceso y la continuidad en los estudios universitarios.

Becas para colectivos específicos

Ayudas diseñadas para impulsar la formación en perfiles concretos.

Becas y ayudas internacionales

Opciones para estudiantes internacionales o que tengan interés en programas con proyección global.

Cómo solicitar tu beca

Explora. Elige. Solicita.

Busca la beca que mejor encaja contigo: hay muchas becas que te pueden interesar.

Prepara tu solicitud con tiempo y da el paso: puede ser el impulso que necesitas para empezar tu experiencia en la UOC.

Identifica la beca que encaje con tu perfil: hay convocatorias para todo tipo de estudiantes.

Deberás verificar que cumples todos los requisitos académicos y económicos establecidos.

Analiza qué perfil busca la convocatoria y ajusta tu candidatura o redacta una carta de motivación.

No olvides comprobar qué cubre la beca y cuáles son las obligaciones asociadas.

Ten en cuenta que el proceso de solicitud puede requerir tiempo y preparación.

Consulta los plazos oficiales y prepara la documentación con suficiente antelación.

Recopila y revisa cuidadosamente toda la documentación antes de enviarla.

Deberás presentar tu solicitud a través del portal o plataforma correspondiente a cada beca o ayuda.

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