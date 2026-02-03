Cómo matricularte en la UOC
En la UOC te acompañamos en tu camino formativo. Por este motivo, te ofrecemos una amplia oferta de titulaciones para formarte. Cuando ya tengas claro qué programa se adapta mejor a tus objetivos académicos y profesionales, solo quedará un último paso: formalizar tu matrícula en la UOC.
Te contamos cómo matricularte en la UOC. Ten en cuenta que el proceso de matriculación en la UOC puede variar en función de la titulación escogida. Antes de iniciar tus estudios con nosotros, te recomendamos consultar la página específica del programa que quieras cursar, donde encontrarás toda la información detallada sobre cómo matricularte.
Cuándo puedes matricularte
En la UOC puedes matricularte en momentos distintos del año. Elige la fecha de matrícula que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación, el calendario académico y el inicio de curso en la página de los estudios que te interese cursar.
Matriculación a partir de octubre
Para empezar el curso en febrero o marzo
Matriculación a partir de abril
Para empezar el curso en septiembre u octubre
Antes de matricularte
¿Sabías que en la UOC puedes beneficiarte de descuentos, becas y diferentes facilidades de pago? ¿O que algunas titulaciones requieren cumplir determinados requisitos de acceso y ofrecen la posibilidad de solicitar convalidaciones? Antes de iniciar el proceso de matrícula en la UOC, te recomendamos lo siguiente:
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Consulta los requisitos de acceso
Algunos programas tienen requisitos de acceso. Consulta la página del programa que quieras estudiar.
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Consulta los descuentos
La UOC ofrece descuentos en sus programas. Comprueba si puedes optar a alguno de ellos.
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Verifica las convalidaciones
Revisa si puedes acceder a la convalidación de tus estudios previos o tu experiencia profesional.
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Comprueba si necesitas un test de nivel
Antes de matricularte en los cursos de idiomas, en la Escuela de Programación y en UOC Skills Lab es recomendable hacer la prueba de nivel.
La matriculación paso a paso
Te explicamos cómo matricularte en el programa que quieres estudiar. Ten en cuenta que la UOC ofrece distintos tipos de programas, cada uno con su propio proceso de matrícula. Selecciona el tipo de titulación que te interesa y accede a toda la información necesaria sobre la matriculación.
A continuación, te resumimos el proceso de matriculación genérico para grados y másteres universitarios. Todo el proceso de matriculación se realiza dentro del Campus Virtual de la UOC. Para conocer al detalle el proceso de matriculación del programa que te interesa, consulta la página específica de la titulación.
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Accede al Campus Virtual
Solicita el acceso y entra en el Campus Virtual de la UOC, el espacio para los trámites de matrícula.
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Contacta con el equipo de tutoría
Te asesorará y orientará en la elección de asignaturas. Podrás elegir cuántas asignaturas quieres cursar y en qué orden.
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Consulta el apartado “Trámites”
Consulta la información sobre requisitos de acceso, convalidaciones y la documentación necesaria para la matrícula.
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Haz tu propuesta de matrícula
Es el paso previo a la matriculación que validará el equipo de tutoría.
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Formaliza el pago
Una vez validada la propuesta de matrícula, consulta los descuentos y elige el modo de pago.
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Entrega la documentación
Después de formalizar la matrícula, tendrás diez días para enviar la documentación de acceso a la UOC.
Te contamos los pasos genéricos para matricularte en los programas de formación permanente: másteres de formación permanente, diplomas de especialización y diplomas de experto. Para conocer al detalle el proceso de matriculación del programa que te interesa, consulta la página específica de la titulación.
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Requisitos de acceso
Antes de iniciar los trámites de matrícula, comprueba los requisitos de acceso a la UOC en la página del programa que quieres estudiar.
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Formulario de matrícula y datos personales
Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del programa que hayas elegido.
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Formas de pago
A continuación, accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás formalizar la matrícula.
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Acceso al campus
Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus, en el que podrás entrar para familiarizarte con el entorno.
Te contamos los pasos genéricos para formalizar la inscripción en los programas de formación continua. Para conocer al detalle el proceso de matriculación del programa que te interesa, consulta la página específica de la titulación.
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Formulario de matrícula y datos personales
Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.
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Formas de pago
A continuación, accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás formalizar la inscripción en la UOC.
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Acceso al campus
Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus, en el que podrás entrar para familiarizarte con el entorno.
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¡Te damos la bienvenida!
Después de formalizar la matrícula, ya formas parte de la comunidad UOC.
Si quieres formalizar la inscripción a un curso profesionalizador o en un curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, sigue los siguientes pasos.
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Solicita información
Para más información o para iniciar los trámites de matrícula, deja tus datos en el formulario de solicitud de información.
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Habla con nuestro equipo
Nos pondremos en contacto contigo telefónicamente para asesorarte y guiarte en el proceso de matrícula del curso que hayas elegido.
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Descubre los detalles del curso
Te informaremos del programa, la metodología, el calendario, los descuentos y las formas de pago y financiación.
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Formaliza la matrícula
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