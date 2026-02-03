En la UOC te acompañamos en tu camino formativo. Por este motivo, te ofrecemos una amplia oferta de titulaciones para formarte. Cuando ya tengas claro qué programa se adapta mejor a tus objetivos académicos y profesionales, solo quedará un último paso: formalizar tu matrícula en la UOC.

Te contamos cómo matricularte en la UOC. Ten en cuenta que el proceso de matriculación en la UOC puede variar en función de la titulación escogida. Antes de iniciar tus estudios con nosotros, te recomendamos consultar la página específica del programa que quieras cursar, donde encontrarás toda la información detallada sobre cómo matricularte.