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Formació oficial i de qualitat
Impulsem el teu accés a l'educació superior de qualitat amb títols homologats.
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100 % online i flexible
La nostra metodologia pionera s'adapta al teu dia a dia i t'acompanya en els estudis online.
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Referents mundials en e-learning
30 anys formant en català, castellà i anglès més de 133.000 graduats.
La UOC, la universitat online que s'adapta a tu
A la UOC t'acompanyem amb el nostre model educatiu en línia. Podràs estudiar online amb seguiment personalitzat i programes actualitzats, sempre enfocats al mercat laboral. Perquè a la UOC, tu ets el centre.
Tu decideixes com aprendre
Estudia online on i quan vulguis, amb suport continu del professorat.
Forma't amb els millors
Professorat en actiu de prestigi que et prepara per als reptes del futur.
Destaca en el món laboral
Et connectem amb el mercat laboral i t'orientem professionalment.
Tria els teus estudis per titulació
Tria els teus estudis per àrea de coneixement
Tendències en formació
ADN UOC: les competències transversals que transformaran el teu futur
El món laboral necessita professionals que sàpiguen pensar, connectar idees i transformar problemes en oportunitats. Aquestes habilitats tan valorades per les empreses són les que adquireixes durant la teva formació a la UOC.
Els perfils digitals més sol·licitats per les empreses
La transformació digital està canviant la manera com treballem, aprenem i ens relacionem. Cada dia sorgeixen professions noves i augmenta la necessitat de perfils especialitzats.
Reskilling: com canviar de sector amb formació contínua
Potser tu també t'has plantejat un canvi de rumb, sigui per necessitat, per inquietud personal o simplement perquè sents que és hora d'explorar nous horitzons. Aquí és on entra en joc un concepte clau: el reskilling.
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