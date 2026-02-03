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Campus

  • Formació oficial i de qualitat

    Impulsem el teu accés a l'educació superior de qualitat amb títols homologats.

  • 100 % online i flexible

    La nostra metodologia pionera s'adapta al teu dia a dia i t'acompanya en els estudis online.

  • Referents mundials en e-learning

    30 anys formant en català, castellà i anglès més de 133.000 graduats.

La UOC, la universitat online que s'adapta a tu

A la UOC t'acompanyem amb el nostre model educatiu en línia. Podràs estudiar online amb seguiment personalitzat i programes actualitzats, sempre enfocats al mercat laboral. Perquè a la UOC, tu ets el centre.

Formació 100 % online

Tu decideixes com aprendre

Estudia online on i quan vulguis, amb suport continu del professorat.

EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

Forma't amb els millors

Professorat en actiu de prestigi que et prepara per als reptes del futur.

ALTA INSERCIÓ LABORAL

Destaca en el món laboral

Et connectem amb el mercat laboral i t'orientem professionalment.

Tria els teus estudis per titulació

Tria els teus estudis per àrea de coneixement

Imatge i·lustrativa de l'àrea d'Arts i Humanitats de la UOC
Arts i Humanitats
Oferta Formativa Ciudad y Urbanismo
Ciutat i Urbanisme
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Ciències de la Salut
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Capacitació Digital
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Comunicació i Informació
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Cooperació
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Disseny, Creació i Multimèdia
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Dret i Ciència Política
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E-learning
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Economia i Empresa
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Executive Education
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Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
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Psicologia i Ciències de l'Educació
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Turisme

Tendències en formació

Estudiar a la UOC

ADN UOC: les competències transversals que transformaran el teu futur

El món laboral necessita professionals que sàpiguen pensar, connectar idees i transformar problemes en oportunitats. Aquestes habilitats tan valorades per les empreses són les que adquireixes durant la teva formació a la UOC.

Ocupabilitat

Els perfils digitals més sol·licitats per les empreses

La transformació digital està canviant la manera com treballem, aprenem i ens relacionem. Cada dia sorgeixen professions noves i augmenta la necessitat de perfils especialitzats.

Estudiar a la UOC

Reskilling: com canviar de sector amb formació contínua

Potser tu també t'has plantejat un canvi de rumb, sigui per necessitat, per inquietud personal o simplement perquè sents que és hora d'explorar nous horitzons. Aquí és on entra en joc un concepte clau: el reskilling.

Coneix més la UOC

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