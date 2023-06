La UOC és una universitat catalana plenament homologada. És avaluada constantment per l’AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), que és el principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat en el sistema d’ensenyament superior català. L’AQU és membre de ple dret de l’ENQA, l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior.

El programa virtual comporta l’avaluació de l’ensenyament i les institucions virtuals, i pren com a model el sistema d’avaluació de l’ensenyament utilitzat fins ara per l’AQU Catalunya, adaptat a les peculiaritats d’aquest tipus d’ensenyament. La UOC també és membre de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) i els seus programes estan adaptats als criteris presentats per la Declaració de Bolonya.