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Campus

Un món digital a l'abast

Les competències digitals són el conjunt d'habilitats, actituds i coneixements necessaris per fer servir les tecnologies en els àmbits personal, social i professional.

T'ajudem a adquirir aquestes competències per col·laborar, comunicar, compartir, informar-te i difondre informació en un entorn digital de manera efectiva i segura.

Online i sense horaris

Pioners en e-learning

Sense notes de tall

Novetat

Escola de Programació

Aprèn nous llenguatges de programació de zero i aplica els coneixements al teu entorn professional. Complementa el teu perfil laboral amb una de les habilitats més sol·licitades del mercat.

Descobreix l'Escola de Programació
Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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