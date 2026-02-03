Un món digital a l'abast
Les competències digitals són el conjunt d'habilitats, actituds i coneixements necessaris per fer servir les tecnologies en els àmbits personal, social i professional.
T'ajudem a adquirir aquestes competències per col·laborar, comunicar, compartir, informar-te i difondre informació en un entorn digital de manera efectiva i segura.
Online i sense horaris
Pioners en e-learning
Sense notes de tall
Escola de Programació
Aprèn nous llenguatges de programació de zero i aplica els coneixements al teu entorn professional. Complementa el teu perfil laboral amb una de les habilitats més sol·licitades del mercat.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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