El Portal de transparència de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té com a objectius facilitar tant la informació relacionada amb l'activitat docent, investigadora i de gestió que es duu a terme a la institució i com els seus resultats, i fomentar la transparència com un valor necessari.
Aquest portal, que agrupa la informació, les dades i els indicadors de la UOC que hi ha publicats als seus diferents espais web, és un punt de partida en la presentació estructurada de la informació pública de la UOC i va evolucionant amb la incorporació de nous espais i continguts.
Institucional
Informació sobre la UOC: organització i govern, aliances internacionals i responsabilitat social
Recerca
Informació sobre l'organització de la recerca i la innovació, la seva transferència i l'emprenedoria
Docència
Informació sobre l'activitat docent i els seus resultats, l'estudiantat i els graduats i graduades
Darrera revisió: octubre del 2026