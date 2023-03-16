El Portal de transparència de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té com a objectius facilitar tant la informació relacionada amb l'activitat docent, investigadora i de gestió que es duu a terme a la institució i com els seus resultats, i fomentar la transparència com un valor necessari. 

Aquest portal, que agrupa la informació, les dades i els indicadors de la UOC que hi ha publicats als seus diferents espais web, és un punt de partida en la presentació estructurada de la informació pública de la UOC i va evolucionant amb la incorporació de nous espais i continguts.

Institucional

Informació sobre la UOC: organització i govern, aliances internacionals i responsabilitat social

Recerca

Informació sobre l'organització de la recerca i la innovació, la seva transferència i l'emprenedoria

Docència

Informació sobre l'activitat docent i els seus resultats, l'estudiantat i els graduats i graduades

Qualitat

Política de qualitat, titulacions, resultats i personal acadèmic

Persones

La feina a la UOC i acords laborals

Economia i finances

La gestió econòmica: normativa i contractació

  • segell transparència 2026

Darrera revisió: octubre del 2026