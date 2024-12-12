Sindicatura de Greuges
Síndica de greuges
Què és?
El síndic de greuges és la figura nomenada pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya que té la missió de vetllar pels drets i deures de tots els membres de la Universitat, actuant amb independència i autonomia de tots els altres òrgans i instàncies de la Universitat (article 24 de les Normes d'organització i funcionament).
Són funcions de la Sindicatura de Greuges:
- La defensa dels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària de la UOC davant de qualsevol actuació o situació de discriminació, indefensió o arbitrarietat, i la garantia del compliment de tot el que disposen les Normes d'organització i funcionament de la UOC i qualsevol altra normativa de la Universitat.
- L'empara i defensa en les qüestions que li són sotmeses o en les quals decideix actuar d'ofici. Té també un caràcter informatiu sobre el funcionament de la Universitat, a fi de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits. En relació amb aquesta darrera finalitat, el síndic de greuges pot assistir a les reunions dels òrgans col·legiats de la Universitat amb veu i sense vot.
En les seves actuacions, la Sindicatura de Greuges vetllarà sempre per la defensa de la qualitat universitària en tots els seus àmbits i especialment dels valors de la Universitat com a espai d'intercanvi i creació de coneixement i de formació de les persones, perseguint la garantia d'aquests valors i preservant-los de les actuacions que dins i fora de l'organització els puguin afectar negativament.
La Sindicatura pot elaborar informes, sobre un tema específic, per iniciativa pròpia o a petició del Patronat o del Consell de Govern de la Universitat.
La Sindicatura pot, en les seves decisions i resolucions, formular a les autoritats o al personal de la Universitat advertències, recomanacions i suggeriments relatius als seus deures legals, però, en cap cas no pot modificar o anul·lar actes o resolucions.
La Sindicatura, en el marc del que estableixen les Normes d'organització i funcionament de la UOC, compleix les seves funcions amb independència respecte de les diferents instàncies universitàries, i actua amb autonomia, objectivitat i imparcialitat.
La síndica de greuges de la UOC assisteix a la XXVIII Trobada Estatal de Defensories Universitàries
La síndica de greuges, Teresa Sancho, i la tècnica de la sindicatura, Mari Alfaya, van participar durant els dies 14, 15 i 16 d'octubre en la XXVIII Trobada Estatal de Defensories Universitàries, de la CEDU, enguany celebrada a Mallorca i organitzada pel síndic de greuges de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquest acte, que reuneix defensories i sindicatures de setanta-tres universitats espanyoles, ha tingut com a propòsit debatre sobre les garanties i la sanció del frau acadèmic; compartir en primera persona les experiències d'estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i el paper jugat per les defensories; tractar els aspectes legals, ètics i tècnics de l'ús de la IA generativa, com també exposar el treball en equip dins de la CEDU 2025-2026 a través de les xarxes i dels grups de treball. El debat sobre les garanties i la sanció del frau acadèmic el va coordinar la síndica de greuges de la UOC, Teresa Sancho, i hi van participar el catedràtic de Dret Administratiu i exsíndic de la Universitat, Agustí Cerrillo Martínez, i la inspectora de serveis i delegada de protecció de dades de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Catalina Pou.
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