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Sindicatura de Greuges

Síndica de greuges

Teresa Sancho és catedràtica d’Educació Matemàtica de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha estat directora del grau de Ciència de Dades Aplicada (2018-2022), vicerectora de Recerca i Innovació (2011-2013), directora de Recerca adjunta al vicerectorat de Recerca i Innovació (2009-2011) i directora del programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement (2004-2006) de la UOC. És doctora en Enginyeria Electrònica per la Universitat Ramon Llull (1995) i llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1990).
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Què és?

El síndic de greuges és la figura nomenada pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya que té la missió de vetllar pels drets i deures de tots els membres de la Universitat, actuant amb independència i autonomia de tots els altres òrgans i instàncies de la Universitat (article 24 de les Normes d'organització i funcionament).

Són funcions de la Sindicatura de Greuges:

  • La defensa dels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària de la UOC davant de qualsevol actuació o situació de discriminació, indefensió o arbitrarietat, i la garantia del compliment de tot el que disposen les Normes d'organització i funcionament de la UOC i qualsevol altra normativa de la Universitat.
  • L'empara i defensa en les qüestions que li són sotmeses o en les quals decideix actuar d'ofici. Té també un caràcter informatiu sobre el funcionament de la Universitat, a fi de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits. En relació amb aquesta darrera finalitat, el síndic de greuges pot assistir a les reunions dels òrgans col·legiats de la Universitat amb veu i sense vot.

En les seves actuacions, la Sindicatura de Greuges vetllarà sempre per la defensa de la qualitat universitària en tots els seus àmbits i especialment dels valors de la Universitat com a espai d'intercanvi i creació de coneixement i de formació de les persones, perseguint la garantia d'aquests valors i preservant-los de les actuacions que dins i fora de l'organització els puguin afectar negativament.

La Sindicatura pot elaborar informes, sobre un tema específic, per iniciativa pròpia o a petició del Patronat o del Consell de Govern de la Universitat.

La Sindicatura pot, en les seves decisions i resolucions, formular a les autoritats o al personal de la Universitat advertències, recomanacions i suggeriments relatius als seus deures legals, però, en cap cas no pot modificar o anul·lar actes o resolucions.

La Sindicatura, en el marc del que estableixen les Normes d'organització i funcionament de la UOC, compleix les seves funcions amb independència respecte de les diferents instàncies universitàries, i actua amb autonomia, objectivitat i imparcialitat.

Reglament de la Sindicatura de Greuges

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Normativa de convivència de la UOC

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Codi ètic de la Universitat Oberta de Catalunya

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Notícies

La síndica de greuges de la UOC assisteix a la XXVIII Trobada Estatal de Defensories Universitàries

La síndica de greuges, Teresa Sancho, i la tècnica de la sindicatura, Mari Alfaya, van participar durant els dies 14, 15 i 16 d'octubre en la XXVIII Trobada Estatal de Defensories Universitàries, de la CEDU, enguany celebrada a Mallorca i organitzada pel síndic de greuges de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquest acte, que reuneix defensories i sindicatures de setanta-tres universitats espanyoles, ha tingut com a propòsit debatre sobre les garanties i la sanció del frau acadèmic; compartir en primera persona les experiències d'estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i el paper jugat per les defensories; tractar els aspectes legals, ètics i tècnics de l'ús de la IA generativa, com també exposar el treball en equip dins de la CEDU 2025-2026 a través de les xarxes i dels grups de treball. El debat sobre les garanties i la sanció del frau acadèmic el va coordinar la síndica de greuges de la UOC, Teresa Sancho, i hi van participar el catedràtic de Dret Administratiu i exsíndic de la Universitat, Agustí Cerrillo Martínez, i la inspectora de serveis i delegada de protecció de dades de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Catalina Pou.

 

Memòries

Memòria de la Sindicatura de Greuges 2024-2025 [PDF]

Memòria de la Sindicatura de Greuges 2023-2024 [PDF]

Memòria de la Sindicatura de Greuges 2022-2023 [PDF]

Memòria de la Sindicatura de Greuges 2021-2022 [PDF]

Dades de contacte

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A través del correu electrònic: sindicatura@uoc.edu

 

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