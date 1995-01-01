Com ens organitzem
Amb la voluntat d’impulsar una oferta pròpia d’ensenyament universitari no presencial, l’any 1994 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), amb un Patronat com a òrgan de govern.
La FUOC és la fundació sense ànim de lucre que permetria que, mig any més tard, el Parlament aprovés per unanimitat la Llei de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya (Llei 3/1995, de 6 d'abril), que va crear la UOC: una universitat de servei públic que s'organitza mitjançant la gestió privada.
La Universitat es dota d'òrgans de govern, òrgans de participació, òrgans d'activitat i procés i òrgans de coordinació, definits en les Normes d'organització i funcionament de la UOC.
L’oferta docent s'articula per mitjà dels estudis, que recullen els set àmbits de coneixement de la Universitat, mentre que l'activitat investigadora es desplega a través de més de 50 grups, organitzats en cinc centres de recerca. A més, la UOC impulsa la innovació educativa a través de l'eLearning Innovation Center.