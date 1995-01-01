Con la voluntad de impulsar una oferta propia de enseñanza universitaria no presencial, en 1994 la Generalitat de Cataluña puso en marcha la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), con un patronato como órgano de gobierno.

La FUOC es la fundación sin ánimo de lucro que permitiría que, medio año más tarde, el Parlamento aprobara por unanimidad la Ley de Reconocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya (Ley 3/1995, de 6 de abril), que creó la UOC: una universidad de servicio público que se organiza mediante la gestión privada.