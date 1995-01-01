Cómo nos organizamos
Con la voluntad de impulsar una oferta propia de enseñanza universitaria no presencial, en 1994 la Generalitat de Cataluña puso en marcha la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), con un patronato como órgano de gobierno.
La FUOC es la fundación sin ánimo de lucro que permitiría que, medio año más tarde, el Parlamento aprobara por unanimidad la Ley de Reconocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya (Ley 3/1995, de 6 de abril), que creó la UOC: una universidad de servicio público que se organiza mediante la gestión privada.
La universidad se dota de órganos de gobierno, órganos de participación, órganos de actividad y proceso y órganos de coordinación, definidos en las Normas de organización y funcionamiento de la UOC.
La oferta docente se articula por medio de los estudios, que recogen los siete ámbitos de conocimiento de la universidad, mientras que la actividad investigadora se despliega por medio de más de 50 grupos de investigación, organizados en cinco centros. La UOC impulsa la innovación educativa a través del eLearning Innovation Center (eLinC).