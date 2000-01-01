La Universidad

La UniversidadPresentación institucional
Somos la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, y tenemos el propósito de impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno.
Gracias a un modelo educativo 100 % en línea, flexible, riguroso y centrado en el estudiante —que combina calidad académica, innovación pedagógica y acompañamiento a lo largo de toda la vida—, ofrecemos una formación acreditada, accesible, inclusiva y orientada a los retos del presente y el futuro.
Nuestra misión es transformar la sociedad a través de la generación, la transmisión y el intercambio de conocimiento, para avanzar hacia una sociedad más crítica, responsable e inconformista.
Hechos y cifrasMás datos
97.500
estudiantes, que viven en más de 130 países
Impulsamos una educación inclusiva y transformadora para todo el mundo
Garantizamos que personas con diferentes realidades y que viven en todo el territorio puedan estudiar con igualdad de oportunidades.
133.000
graduados y graduadas
5 misiones para una investigación con impacto
Articulamos nuestra investigación aplicada e interdisciplinaria y la conectamos con los grandes retos de futuro.
+ 500
investigadores e investigadoras
32 millones de euros de financiación en 2024
Con un aumento del 188 % de los ingresos destinados a la investigación en cinco años (2020-2024).
Acreditación institucional: formación de calidad
Reconocimientos internacionales
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Top 6 de universidades catalanas
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1.ª universidad en línea del Estado
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Top 200 de universidades más jóvenes del mundo
¿Qué dicen de la UOC?
"Esta universidad hace 30 años era una visión, un acto de imaginación"
Jeanette Winterson, escritora
"La UOC nació en el futuro"
Juan Freire, biólogo, profesor universitario y emprendedor. Referente en nuevas formas de aprendizaje.
"La UOC nos guiará a los demás en cuestiones de mejora de la calidad del aprendizaje en línea"
Michael Murphy, presidente de la Asociación de Universidades Europeas.
"El método de la UOC fue diseñado para ser disruptivo. Fuisteis visionarios"
Sanjay Sharma, vicepresidente de Aprendizaje Abierto del MIT.
"La UOC ha encontrado la forma de aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia de los estudiantes"
Mary Beard, catedrática de la Universidad de Cambridge.
"La UOC representa el mayor cambio en la definición de una universidad"
Martin Carnoy, profesor de la Universidad Stanford.
"Necesitamos conocimientos interdisciplinarios, que veo que florecen aquí, en la UOC"
Wendy Hall, directora ejecutiva del Web Science Institute.