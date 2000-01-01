La Universidad

Somos la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, y tenemos el propósito de impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno.

Gracias a un modelo educativo 100 % en línea, flexible, riguroso y centrado en el estudiante —que combina calidad académica, innovación pedagógica y acompañamiento a lo largo de toda la vida—, ofrecemos una formación acreditada, accesible, inclusiva y orientada a los retos del presente y el futuro.