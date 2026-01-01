Alianzas que transforman
Impulsamos alianzas estratégicas y la colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales que comparten nuestro compromiso: generar un impacto positivo y transformador en la sociedad.
Nuestro modelo se basa en tres pilares fundamentales: confianza y escucha activa, partenariados a largo plazo y excelencia en la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento.
Trabajamos conjuntamente para potenciar el desarrollo de profesionales y colectivos clave, convirtiendo el conocimiento en uno motor de cambio.
AlianzasVer los tipos de alianzas
RedesVer todas las redes
Noticias
-
Institucional
La UOC, en los órganos de gobierno de 1EdTech Europe para impulsar los estándares en la educación digital
-
Institucional
La UOC, la Universidad Abierta de los Países Bajos y la UNED lanzan el primer grado conjunto de OpenEU
-
Institucional
Política Lingüística y la UOC firman un convenio para impulsar el Voluntariat per la llengua
-
Institucional
Las alianzas universitarias lideradas por la UOC y la Universidad de Mondragón impulsan la adaptación de sus titulaciones conjuntas al nuevo sello de grado europeo
-
Ciencia abierta sin fronteras: el modelo de la UOC impulsa la transformación académica de la UDP en Chile
Cátedras
Cátedras inactivas
Testimoniales
"En esta época de cambios en el consumo de contenidos, necesitamos espacios como la cátedra #UOC3Cat para conectar con la innovación y las tendencias digitales en Cataluña"
Presidenta de 3Cat.
"La Cátedra ofrece un aprendizaje inclusivo que mejora la autonomía, la motivación y el acceso equitativo al conocimiento"
Director de la Fundación VASS y de VASS University
"El turismo debe nacer del territorio, debe ser una propuesta del territorio a los turistas y no una explotación del territorio"
Miembro impulsora de la Cooperativa Som Turisme Ecosocial
"Gracias a este convenio, abrimos puertas para que más personas accedan a educación online de calidad en Latinoamérica"
Presidente de FUNGLODE y expresidente de República Dominicana
"Nos dedicamos a hacer mentorías sociales con jóvenes en riesgo de vulnerabilidad para que tengan nuevas oportunidades"
Estudiante de Psicología y voluntario en la Fundación AYO