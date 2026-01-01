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Alianzas que transforman

Impulsamos alianzas estratégicas y la colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales que comparten nuestro compromiso: generar un impacto positivo y transformador en la sociedad.

Nuestro modelo se basa en tres pilares fundamentales: confianza y escucha activa, partenariados a largo plazo y excelencia en la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento.

Trabajamos conjuntamente para potenciar el desarrollo de profesionales y colectivos clave, convirtiendo el conocimiento en uno motor de cambio.

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Impulsamos el papel transformador de la universidad llevando a cabo proyectos con instituciones a escala local e internacional.
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Testimoniales

Rosa Romà

"En esta época de cambios en el consumo de contenidos, necesitamos espacios como la cátedra #UOC3Cat para conectar con la innovación y las tendencias digitales en Cataluña"

Presidenta de 3Cat.

Antonio Rueda Guglieri

"La Cátedra ofrece un aprendizaje inclusivo que mejora la autonomía, la motivación y el acceso equitativo al conocimiento"

Director de la Fundación VASS y de VASS University

Xandra Troyano

"El turismo debe nacer del territorio, debe ser una propuesta del territorio a los turistas y no una explotación del territorio"

Miembro impulsora de la Cooperativa Som Turisme Ecosocial

Leonel Fernández

"Gracias a este convenio, abrimos puertas para que más personas accedan a educación online de calidad en Latinoamérica"

Presidente de FUNGLODE y expresidente de República Dominicana

Ángel Luís Álvaro

"Nos dedicamos a hacer mentorías sociales con jóvenes en riesgo de vulnerabilidad para que tengan nuevas oportunidades"

Estudiante de Psicología y voluntario en la Fundación AYO

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