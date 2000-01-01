Cátedra UNESCO Pau Casals
La Cátedra UNESCO Pau Casals quiere impulsar la investigación y el conocimiento, la difusión y el debate contemporáneos sobre la dimensión musical y humanística de Pau Casals y su extraordinario legado, así como los valores que defendió a lo largo de su vida.
La Cátedra se propone promover el conocimiento de su dimensión artística y de una personalidad profundamente comprometida con la dignidad de las personas, los derechos humanos, la paz y la democracia.
Objetivos
La Cátedra tiene como principal objetivo fomentar la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento en el ámbito de la figura de Pau Casals y de su música, así como la defensa de la paz y de los derechos humanos.
Los ámbitos centrales de actuación que se proponen son:
- El legado musical de Pau Casals. Pau Casals, músico total: intérprete, director y compositor.
- El legado humanístico de Pau Casals y la lectura contemporánea de la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos.
En este marco, la Cátedra pretende:
- Impulsar la investigación, la difusión y el conocimiento musicológico e historiográfico de la obra artística y de las facetas de Pau Casals como intérprete, director de orquesta y compositor.
- Impulsar la investigación, la producción y la difusión de conocimiento y el debate contemporáneo sobre la relación entre la música, la defensa de los valores de la paz, los derechos humanos y la democracia.
- Contribuir a fortalecer la cultura en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030.
Dirección
Director: Dr. Joan Fuster Sobrepere
Doctor en Historia y gestor cultural. Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC
Codirector: Dr. Alfons Martinell Sempere
Profesor emérito de la Universidad de Girona. Director honorífico de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación
Actividades
Transferencia y difusión
- Organización de jornadas de divulgación científica y humanística
- Colaboración en la promoción de eventos científicos, culturales, sociales o humanísticos
- Fomento de publicaciones sobre temas de interés
- Apoyo a las tesis doctorales en el ámbito de interés de la Cátedra
- Distinción y reconocimiento de iniciativas de interés internacional relacionadas con el legado musical y humanístico de Pau Casals
Formación
- Becas docentes
- Premios a trabajos finales
- Participación en la organización de programas formativos
- Conferencias y seminarios
- Incentivación de la cooperación educativa (estudiantes en prácticas)
- Colaboración en los planes de formación de las empresas o entidades
- Promoción de encuentros de personal experto en el área de interés de la Cátedra
Investigación e innovación
- Becas y ayudas para la investigación
- Desarrollo de líneas de investigación conjunta
- Realización de trabajos de investigación e innovación
- Realización de tesis doctorales en cooperación con las empresas o entidades
- Promoción de encuentros nacionales e internacionales de personal experto sobre temas de interés
- Cooperación para obtener proyectos de investigación en el ámbito catalán, español y europeo
- Fomento del emprendimiento y la transferencia de conocimiento
Firma de la Cátedra
(vídeo en catalán)
Acto completo
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