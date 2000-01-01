Objetivos

La Cátedra tiene como principal objetivo fomentar la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento en el ámbito de la figura de Pau Casals y de su música, así como la defensa de la paz y de los derechos humanos.

Los ámbitos centrales de actuación que se proponen son:

El legado musical de Pau Casals. Pau Casals, músico total: intérprete, director y compositor. El legado humanístico de Pau Casals y la lectura contemporánea de la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos.

En este marco, la Cátedra pretende:

Impulsar la investigación, la difusión y el conocimiento musicológico e historiográfico de la obra artística y de las facetas de Pau Casals como intérprete, director de orquesta y compositor.

Impulsar la investigación, la producción y la difusión de conocimiento y el debate contemporáneo sobre la relación entre la música, la defensa de los valores de la paz, los derechos humanos y la democracia.

Contribuir a fortalecer la cultura en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030.

Dirección

Director: Dr. Joan Fuster Sobrepere

Doctor en Historia y gestor cultural. Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC

Codirector: Dr. Alfons Martinell Sempere

Profesor emérito de la Universidad de Girona. Director honorífico de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación