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CÁTEDRAS

Cátedra UNESCO Pau Casals

La Cátedra UNESCO Pau Casals quiere impulsar la investigación y el conocimiento, la difusión y el debate contemporáneos sobre la dimensión musical y humanística de Pau Casals y su extraordinario legado, así como los valores que defendió a lo largo de su vida. 

La Cátedra se propone promover el conocimiento de su dimensión artística y de una personalidad profundamente comprometida con la dignidad de las personas, los derechos humanos, la paz y la democracia.

Objetivos

La Cátedra tiene como principal objetivo fomentar la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento en el ámbito de la figura de Pau Casals y de su música, así como la defensa de la paz y de los derechos humanos.

Los ámbitos centrales de actuación que se proponen son:

  1. El legado musical de Pau Casals. Pau Casals, músico total: intérprete, director y compositor.
  2. El legado humanístico de Pau Casals y la lectura contemporánea de la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos.

En este marco, la Cátedra pretende:

  • Impulsar la investigación, la difusión y el conocimiento musicológico e historiográfico de la obra artística y de las facetas de Pau Casals como intérprete, director de orquesta y compositor. 
  • Impulsar la investigación, la producción y la difusión de conocimiento y el debate contemporáneo sobre la relación entre la música, la defensa de los valores de la paz, los derechos humanos y la democracia. 
  • Contribuir a fortalecer la cultura en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030.

Dirección

Director: Dr. Joan Fuster Sobrepere
Doctor en Historia y gestor cultural. Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC

Codirector: Dr. Alfons Martinell Sempere
Profesor emérito de la Universidad de Girona. Director honorífico de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación

Actividades

Transferencia y difusión

  • Organización de jornadas de divulgación científica y humanística
  • Colaboración en la promoción de eventos científicos, culturales, sociales o humanísticos
  • Fomento de publicaciones sobre temas de interés
  • Apoyo a las tesis doctorales en el ámbito de interés de la Cátedra
  • Distinción y reconocimiento de iniciativas de interés internacional relacionadas con el legado musical y humanístico de Pau Casals

Formación

  • Becas docentes
  • Premios a trabajos finales
  • Participación en la organización de programas formativos
  • Conferencias y seminarios
  • Incentivación de la cooperación educativa (estudiantes en prácticas)
  • Colaboración en los planes de formación de las empresas o entidades
  • Promoción de encuentros de personal experto en el área de interés de la Cátedra

Investigación e innovación

  • Becas y ayudas para la investigación
  • Desarrollo de líneas de investigación conjunta
  • Realización de trabajos de investigación e innovación
  • Realización de tesis doctorales en cooperación con las empresas o entidades
  • Promoción de encuentros nacionales e internacionales de personal experto sobre temas de interés
  • Cooperación para obtener proyectos de investigación en el ámbito catalán, español y europeo
  • Fomento del emprendimiento y la transferencia de conocimiento

Firma de la Cátedra

(vídeo en catalán)

Signatura de la Cátedra
ZH341H35HUo

Acto completo

(vídeo en catalán)

Firma de la Cátedra
MMQ9O0oFF8U