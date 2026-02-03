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Campus

Grados y dobles grados: estudios universitarios online

Los estudios universitarios te permiten adquirir conocimientos especializados, desarrollar competencias transversales y construir una base sólida para tu futuro académico y profesional.

En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) puedes acceder a estudios universitarios online a través de dos vías: los grados, para especializarte en un ámbito concreto, y los dobles grados, para combinar dos disciplinas en un mismo itinerario académico.

¿Por qué estudiar un grado en la UOC?

  • Titulación oficial y homologada
  • Acompañamiento docente continuo 
  • Flexibilidad para estudiar a tu ritmo

Acceso sin notas de corte

Modalidad online

De 240 a 378 créditos ECTS

Sin clases ni horarios

¿Entre qué tipos de grados puedo elegir?

Elige entre un grado online o un doble grado en la UOC. Encuentra la formación oficial y flexible que mejor se adapte a tus objetivos, con un modelo de aprendizaje a tu ritmo y el apoyo constante de nuestro profesorado para impulsar tu futuro profesional.

Grados online

Formación universitaria oficial que te permite especializarte en el ámbito que elijas. Diseñados para conectarte directamente con el mundo laboral o para continuar tu camino académico, estos estudios te ofrecen la flexibilidad que necesitas para crecer profesionalmente.

Dobles grados

Itinerarios académicos exclusivos que te permiten cursar simultáneamente dos grados y obtener dos titulaciones oficiales. La mejor opción para construir un perfil transversal, conectar disciplinas y ampliar tus oportunidades combinando dos ámbitos de conocimiento.

Formación flexible

En la UOC te ofrecemos una gran oferta de estudios universitarios online pensada para adaptarse a tu ritmo y a tu momento vital. Consulta los grados y los dobles grados de la UOC y encuentra la opción que mejor encaje con tu perfil, tus intereses y tu futuro profesional.

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Universidad 100 % online
La UOC, la mejor universidad online

Somos la universidad online de España mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria, como el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o el U-Ranking 2025.

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¿Por qué escoger la UOC?

Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas

77 % volvería a elegir la UOC

81 % está satisfecho con la titulación obtenida

Reconocimiento por parte de las empresas

Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones

Comunidad académica amplia

Más de 97.500 estudiantes activos

133.00 personas tituladas

Metodología online de calidad

Modelo educativo centrado en el estudiante

Acompañamiento docente personalizado

Una metodología compatible con la vida laboral

91 % compagina estudios con trabajo

Premios y reconocimientos internacionales

A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social

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