Los estudios universitarios te permiten adquirir conocimientos especializados, desarrollar competencias transversales y construir una base sólida para tu futuro académico y profesional.

En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) puedes acceder a estudios universitarios online a través de dos vías: los grados, para especializarte en un ámbito concreto, y los dobles grados, para combinar dos disciplinas en un mismo itinerario académico.