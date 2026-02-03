Grados y dobles grados: estudios universitarios online
Los estudios universitarios te permiten adquirir conocimientos especializados, desarrollar competencias transversales y construir una base sólida para tu futuro académico y profesional.
En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) puedes acceder a estudios universitarios online a través de dos vías: los grados, para especializarte en un ámbito concreto, y los dobles grados, para combinar dos disciplinas en un mismo itinerario académico.
¿Por qué estudiar un grado en la UOC?
- Titulación oficial y homologada
- Acompañamiento docente continuo
- Flexibilidad para estudiar a tu ritmo
Acceso sin notas de corte
Modalidad online
De 240 a 378 créditos ECTS
Sin clases ni horarios
¿Entre qué tipos de grados puedo elegir?
Elige entre un grado online o un doble grado en la UOC. Encuentra la formación oficial y flexible que mejor se adapte a tus objetivos, con un modelo de aprendizaje a tu ritmo y el apoyo constante de nuestro profesorado para impulsar tu futuro profesional.
Grados online
Formación universitaria oficial que te permite especializarte en el ámbito que elijas. Diseñados para conectarte directamente con el mundo laboral o para continuar tu camino académico, estos estudios te ofrecen la flexibilidad que necesitas para crecer profesionalmente.
Dobles grados
Itinerarios académicos exclusivos que te permiten cursar simultáneamente dos grados y obtener dos titulaciones oficiales. La mejor opción para construir un perfil transversal, conectar disciplinas y ampliar tus oportunidades combinando dos ámbitos de conocimiento.
Formación flexible
En la UOC te ofrecemos una gran oferta de estudios universitarios online pensada para adaptarse a tu ritmo y a tu momento vital. Consulta los grados y los dobles grados de la UOC y encuentra la opción que mejor encaje con tu perfil, tus intereses y tu futuro profesional.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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