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¿Qué es el curso preparatorio de acceso a la universidad online?

Ahora puedes entrar a la universidad con las pruebas para mayores de 25 y 45 años. Prepárate 100 % online para superar las pruebas de acceso a la universidad y consigue tu sueño universitario.

Te facilitaremos diferentes técnicas de estudio y todo el temario necesario para superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Si tienes más de 25 años, prepárate para conseguir tu sueño.

Sin clases ni horarios

Modalidad 100% online

Duración de 6 a 12 meses

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Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años

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Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años

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Curso de acceso a la universidad para mayores de 45 años

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Acceso a la universidad

Descubre las diferentes formas de acceder a la universidad a partir de los 25 años. El curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años te permite prepararte la prueba de acceso a la universidad con una metodología 100 % online. También puedes acceder por la vía de acceso de mayores de 40 años con acreditación de experiencia laboral superando una entrevista. Finalmente, a partir de los 45 años tienes la opción de superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años y una entrevista personal.

Universidad 100 % online
La UOC, la mejor universidad online

Somos la universidad online de España mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria, como el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o el U-Ranking 2025.

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Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas

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Una metodología compatible con la vida laboral

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A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social

Cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años

●     Mayores de 25 años: personas que cumplan 25 años o más en el año natural en que se realiza la prueba y que no posean ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.

●     Mayores de 45 años: personas que cumplan 45 años o más en el año natural en que se realiza la prueba y que no posean ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.

Acceso al aula virtual, ejercicios y todo el material de preparación para la prueba.

Examen de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Manuales adaptados a la preparación de las asignaturas.

Al completar el curso, se puede solicitar un certificado de formación continua emitido por la UOC. Este certificado acredita la preparación para las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años.

Si superas la prueba de acceso para mayores de 25 años, podrás acceder a cualquier universidad. Tendrás, además, prioridad para acceder a la UOC. Con la prueba para mayores de 40 y 45 años podrás acceder a cualquiera de los grados ofrecidos.

Tanto si vienes del área de ciencias como de la de letras, puedes acceder a cualquiera de los grados ofrecidos por la UOC.

Sí. Con la prueba para mayores de 25 años puedes acceder a los grados de formación profesional.

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