Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar experiencia laboral o profesional, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada.

Pueden acceder a los estudios de Grado aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

Tener 45 años en el año académico en que se solicita el acceso a la universidad.

No tener ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, ni acreditar experiencia laboral o profesional.

Este acceso se estructura en dos partes:



Superación de la prueba de acceso. Si aún no has realizado la prueba y quieres prepararte para superarla, puedes realizar el curso de preparación desde Formación Continua, y presentarte a la prueba de la siguiente convocatoria. Entrevista personal. La entrevista es un trámite para determinar la idoneidad de la persona candidata para cursar los estudios de grado al que se ha solicitado acceso.

En el web del Departament de Recerca i Universitats encontraréis toda la información sobre estas pruebas de acceso a la universidad para Mayores de 45 años.