Acceso a la universidad para mayores de 45 años mediante superación de prueba escrita
Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar experiencia laboral o profesional, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada.
Pueden acceder a los estudios de Grado aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:
- Tener 45 años en el año académico en que se solicita el acceso a la universidad.
- No tener ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, ni acreditar experiencia laboral o profesional.
Este acceso se estructura en dos partes:
- Superación de la prueba de acceso. Si aún no has realizado la prueba y quieres prepararte para superarla, puedes realizar el curso de preparación desde Formación Continua, y presentarte a la prueba de la siguiente convocatoria.
- Entrevista personal. La entrevista es un trámite para determinar la idoneidad de la persona candidata para cursar los estudios de grado al que se ha solicitado acceso.
En el web del Departament de Recerca i Universitats encontraréis toda la información sobre estas pruebas de acceso a la universidad para Mayores de 45 años.
Inscripción cerrada
- Solicitud de acceso a la UOC: del 8 de abril al 16 de junio de 2026.
- Pago de la tasa académica: del 9 de abril al 17 de junio de 2026.
- Entrega de la documentación: del 9 de abril al 17 de junio de 2026.
- Solicitud de entrevista: del 23 al 25 de junio de 2026.
- Entrevistas: del 30 de junio al 20 de julio de 2026.
- Matriculación: del 1 al 23 de julio de 2026.
Antes de realizar la entrevista para acceder como mayor de 45 años, tienes que solicitar el acceso a los estudios.
Para hacerlo, hay que rellenar el formulario de acceso en el cual tendrás que especificar:
- Datos generales.
- Datos específicos relacionados con los estudios de Grado que quieres cursar en la UOC y la opción de acceso de mayor de 45 años.
Una vez hayas introducido tus datos, te proporcionamos un nombre de usuario y una contraseña porque puedas acceder, en unas horas, al Campus Virtual de la UOC.
La tasa asociada a este trámite académico es de 110 €*.
En caso de haber hecho la Prova escrita en la convocatoria del año académico que se pide el acceso(2026), no será necesario abonar la tasa.
Descuentos:
- Familia numerosa o monoparental de categoría especial, 65 años o más, discapacidad mínima del 33%, víctimas de actos terroristas, cónyuges e hijos o hijas, víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja e hijos o hijas dependientes, y víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja: exención del 100% del pago.
- Familia numerosa o monoparental de categoría general: descuento del 50% en el importe de la tasa.
*No cumplir con los requisitos documentales exigidos, así como no superar la fase de la entrevista personal, no da derecho a la devolución de la tasa.
La documentación imprescindible para poder tener en cuenta tu solicitud de acceso, valorar tus méritos y realizar la entrevista personal es la siguiente:
- Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI), el NIE o el pasaporte.
- Certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
- Comprobante bancario de haber abonado el importe de la tasa (únicamente para aspirantes con la prueba superada antes del 2026).
- Currículum detallado.
- Carta de motivación que justifique el interés por estudiar en la UOC y por el grado al que deseas acceder.
Para realizar la entrevista es un requisito imprescindible haber presentado la documentación requerida y realizar el pago de la tasa de 110€.
La entrevista tiene una duración aproximada de 30 minutos y se hará en modalidad virtual.
Se ofrecerá a los solicitantes que lo pidan un justificante de asistencia a la entrevista personal.
El resultado es un Apto o uno No apto.
La superación del acceso para mayores de 45 años solo tendrá validez para acceder a la enseñanza de grado solicitada durante tres años (el año que se supera y dos años más). Una vez transcurrido ese tiempo y en caso de no haber formalizado la matrícula, se tiene que realizar de nuevo la entrevista personal.
Una vez superada la entrevista personal, recibirás en los próximos días una notificación con la resolución final de la admisión. En caso de ser Apto, podrás formalizar la matrícula a los estudios elegidos. Podrás disfrutar del descuento por matrícula anticipada*, siempre que hayas solicitado el acceso dentro del periodo en que se encuentre activo. El estudiantado dispondrá de 5 días naturales para alegar el resultado de la prueba.
* Los grados de Psicología y Nutrición Humana y Dietética quedan excluídos.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
¿Quieres más información?
Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC