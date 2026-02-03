Curso preparatorio Online en Acceso a la universidad para mayores de 45 años
Presentación
Si crees que el acceso a la universidad es difícil, ahora queremos facilitarte el camino hacia el conocimiento y la realización personal. Te preparamos para las pruebas oficiales de acceso a la universidad para mayores de 45 años, que te permitirán estudiar en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en el resto de universidades de Cataluña.
Accede a los estudios universitarios con la prueba de acceso a la universidad.
Con este curso te preparamos para superar las pruebas de acceso a la universidad en catalán.
Cumple tu sueño de estudiar en la universidad
Los requisitos de acceso a este curso son:
- Tener 45 años o más en el año natural en el que se realice la prueba.
- No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
Las ventajas de estudiar con nosotros son:
- Estudia en línea desde casa y a tu ritmo.
- Relaciónate con el resto de estudiantes en el Campus Virtual.
- Recibe la guía y atención personalizada del personal docente colaborador.
- Acompañamiento y orientación académica del tutor o tutora durante todo el curso.
Además de prepararte para superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, podrás integrarte con éxito en la comunidad universitaria de la UOC, ya que trabajarás con la misma metodología y los mismos recursos que el resto de estudiantes. Es una oportunidad única de conectar con nuestra amplia comunidad universitaria, científica y cultural.
¡Pide información y matricúlate ahora!
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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Idioma
Catalán
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Duración: de 6 a 12 meses
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Titulación: Propia
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Nivel: Medio
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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