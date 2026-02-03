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Curso preparatorio Online en Acceso a la universidad para mayores de 45 años

Presentación

Si crees que el acceso a la universidad es difícil, ahora queremos facilitarte el camino hacia el conocimiento y la realización personal. Te preparamos para las pruebas oficiales de acceso a la universidad para mayores de 45 años, que te permitirán estudiar en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en el resto de universidades de Cataluña.
Estudia en la universidad

Accede a los estudios universitarios con la prueba de acceso a la universidad.

Prueba en catalán

Con este curso te preparamos para superar las pruebas de acceso a la universidad en catalán.

Cumple tu sueño de estudiar en la universidad

Los requisitos de acceso a este curso son:

  • Tener 45 años o más en el año natural en el que se realice la prueba.
  • No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad. 

Las ventajas de estudiar con nosotros son:

  • Estudia en línea desde casa y a tu ritmo.
  • Relaciónate con el resto de estudiantes en el Campus Virtual.
  • Recibe la guía y atención personalizada del personal docente colaborador.
  • Acompañamiento y orientación académica del tutor o tutora durante todo el curso.

Además de prepararte para superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, podrás integrarte con éxito en la comunidad universitaria de la UOC, ya que trabajarás con la misma metodología y los mismos recursos que el resto de estudiantes. Es una oportunidad única de conectar con nuestra amplia comunidad universitaria, científica y cultural. 

¡Pide información y matricúlate ahora!
Descarga el programa (PDF)
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Idioma

    Catalán

  • Duración: de 6 a 12 meses

  • Titulación: Propia

  • Nivel: Medio

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Curso preparatorio en Acceso a la universidad para mayores de 45 años

Plan de estudios

Materias comunes

Las materias comunes del plan de estudios del Curso de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años están directamente relacionadas con los ámbitos que se evalúan en la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años.

* En estas áreas se prepara el ejercicio de comentario de texto.

** En el Curso de acceso a la UOC se ha incluido la asignatura de "Estrategias de aprendizaje, recurso para aprender a aprender", que, trabajada desde la tutoría, permite adquirir habilidades básicas de estudio para todas las asignaturas del curso.

Materias específicas

En este curso no se preparan materias específicas, ya que en la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años solo hay que examinarse de Lengua catalana, Lengua castellana y Comentario de texto.

Curso preparatorio en Acceso a la universidad para mayores de 45 años

Requisitos y titulación

Requisitos de acceso al Curso de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años

Pueden realizar el Curso de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años las personas que cumplan los siguientes requisitos:

  1. Tener 45 años o más en el año natural en que se realice la prueba.
  2. No tener ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.

Titulación

Una vez superado este curso preparatorio, podrás solicitar el certificado del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de 45 años.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
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    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curso preparatorio en Acceso a la universidad para mayores de 45 años

Prueba de acceso

Pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años.

Para acceder a la universidad si se tienen más de 45 años, hay que hacer lo siguiente: – Superar una prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años. – Hacer una entrevista personal después de haber obtenido la resolución de «apto» en las pruebas de acceso.

¿Cómo son las pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años?

Las pruebas de acceso a los estudios universitarios se estructuran en tres exámenes:

  • Comentario de texto
  • Lengua catalana
  • Lengua castellana

¿Cómo se valora la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años?

El candidato supera la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años cuando obtiene un mínimo de cinco puntos —sobre un máximo de diez— en la calificación final, resultado de la media aritmética de los tres ejercicios.

Pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años.

Para acceder a la universidad si se tienen más de 45 años, hay que hacer lo siguiente: – Superar una prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años. – Hacer una entrevista personal después de haber obtenido la resolución de «apto» en las pruebas de acceso.

¿Cómo son las pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años?

Las pruebas de acceso a los estudios universitarios se estructuran en tres exámenes:

  • Comentario de texto
  • Lengua catalana
  • Lengua castellana

¿Cómo se valora la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años?

El candidato supera la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años cuando obtiene un mínimo de cinco puntos —sobre un máximo de diez— en la calificación final, resultado de la media aritmética de los tres ejercicios. No se podrá hacer la media si la calificación de alguno de los tres ejercicios es inferior a cuatro puntos. Por tanto, en este supuesto, el estudiante habrá suspendido. En el momento en que al estudiante se le considera apto en las pruebas de acceso, puede solicitar una entrevista personal para matricularse en los estudios correspondientes de cualquier universidad del sistema catalán.

Entrevista personal

Solo para los candidatos que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años y lo soliciten haciendo la preinscripción universitaria. Solo tendrá validez el año en el que se hace y para acceder a un solo centro/estudio. Se realiza en la universidad a la que se quiere acceder, aunque la prueba se haya superado en otra universidad del sistema catalán.

Prueba en catalán - Para mayores de 45 años
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Prueba en español - Para mayores de 25

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Matrícula

Proceso de matrícula

  1. Solicita información

    Para más información o para iniciar los trámites de matrícula, deja tus datos en el formulario de solicitud de información.

  2. Habla con nuestro equipo

    Nos pondremos en contacto contigo telefónicamente para asesorarte y guiarte en el proceso de matrícula del curso que hayas elegido.

  3. Descubre los detalles del curso

    Te informaremos del programa, la metodología, el calendario, los descuentos y las formas de pago y financiación.

  4. Formaliza la matrícula

    Ya formas parte de la UOC. ¡Te damos la bienvenida!

    Información sobre el desistimiento de matrícula

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

Ver descuentos
Accede a la universidad

Una vez superada la prueba de acceso a la universidad, podrás acceder a los estudios universitarios de grados de la UOC.

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