El candidato supera la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años cuando obtiene un mínimo de cinco puntos —sobre un máximo de diez— en la calificación final, resultado de la media aritmética de los tres ejercicios.

¿Cómo se valora la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años?

Las pruebas de acceso a los estudios universitarios se estructuran en tres exámenes:

¿Cómo son las pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años?

Para acceder a la universidad si se tienen más de 45 años, hay que hacer lo siguiente: – Superar una prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años. – Hacer una entrevista personal después de haber obtenido la resolución de «apto» en las pruebas de acceso.

Pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años.

Para acceder a la universidad si se tienen más de 45 años, hay que hacer lo siguiente: – Superar una prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años. – Hacer una entrevista personal después de haber obtenido la resolución de «apto» en las pruebas de acceso.

¿Cómo son las pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años?

Las pruebas de acceso a los estudios universitarios se estructuran en tres exámenes:

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¿Cómo se valora la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años?

El candidato supera la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años cuando obtiene un mínimo de cinco puntos —sobre un máximo de diez— en la calificación final, resultado de la media aritmética de los tres ejercicios. No se podrá hacer la media si la calificación de alguno de los tres ejercicios es inferior a cuatro puntos. Por tanto, en este supuesto, el estudiante habrá suspendido. En el momento en que al estudiante se le considera apto en las pruebas de acceso, puede solicitar una entrevista personal para matricularse en los estudios correspondientes de cualquier universidad del sistema catalán.

Entrevista personal

Solo para los candidatos que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 45 años y lo soliciten haciendo la preinscripción universitaria. Solo tendrá validez el año en el que se hace y para acceder a un solo centro/estudio. Se realiza en la universidad a la que se quiere acceder, aunque la prueba se haya superado en otra universidad del sistema catalán.