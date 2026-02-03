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Curs preparatori Online en Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Presentació

Si creus que l'accés a la universitat és difícil, ara et volem facilitar el camí cap al coneixement i la realització personal. Et preparem per a les proves oficials d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, que et permetran estudiar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a la resta d'universitats de Catalunya.
Estudia a la universitat

Accedeix als estudis universitars amb la prova d'accés a la universitat.

Prova en català

Amb aquest curs et preparem per superar les proves d’accés a la universitat en català.

Compleix el teu somni d'estudiar a la universitat

Els requisits d'accés a aquest curs són:

  • Tenir 45 anys o més l'any natural en què es faci la prova.
  • No tenir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat. 

Els avantatges d'estudiar amb nosaltres són:

  • Estudia en línia des de casa i al teu ritme.
  • Relaciona't amb la resta d'estudiants al Campus Virtual.
  • Rep la guia i atenció personalitzada del personal docent col·laborador.
  • Acompanyament i orientació acadèmica del tutor o tutora durant tot el curs.

A més de preparar-te per superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, et podràs integrar amb èxit a la comunitat universitària de la UOC, ja que treballaràs amb la mateixa metodologia i els mateixos recursos que la resta d'estudiants. És una oportunitat única de connectar amb la nostra àmplia comunitat universitària, científica i cultural. 

Demana'n informació i matricula-t'hi ara!
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  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • Idioma

    Català

  • Durada: de 6 a 12 mesos

  • Titulació: Pròpia

  • Nivell: Mig

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Curs preparatori en Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Pla d'estudis

Matèries comunes

Les matèries comunes de pla d’estudis del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys estan directament relacionades amb els àmbits que s’avaluen en la prova d'accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.

* En aquesta àrea es prepara l’exercici de comentari de text.

**En el curs d’accés a la UOC s’ha inclòs l’assignatura "Estratègies d'aprenentatge, recurs per aprendre a aprendre", que, treballada des de la tutoria, permet adquirir habilitats bàsiques d’estudi per a totes les assignatures del curs.

Matèries específiques

En aquest curs no es preparen matèries específiques ja que en la prova d'accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys només cal examinar-se de Llengua catalana, Llengua castellana i Comentari de text.

Curs preparatori en Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Requisits i titulació

Requisits d’accés al curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys

Poden fer el curs d’Accés per a persones més grans de 45 anys els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  1. Tenir 45 anys o més en l’any natural en que es realitzi la prova.
  2. No tenir cap titulació que habiliti per a accedir a la universitat

Titulació

Un cop superat aquest curs preparatori, podràs sol·licitar el certificat del curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs preparatori en Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Prova d'accés

Proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys

Per a accedir a la universitat si es tenen més de 45 anys, cal fer el següent:

  • Superar una prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.
  • Fer una entrevista personal, després d’haver obtingut la resolució d’«apte» a les proves d’accés.

Com són les proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

Les proves d’accés als estudis universitaris s’estructuren en tres exàmens:

  • Comentari de text
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana

Com es valora la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

El candidat supera la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys quan obté un mínim de cinc punts —sobre un màxim de deu— en la qualificació final, resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys

Per a accedir a la universitat si es tenen més de 45 anys, cal fer el següent:

  • Superar una prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.
  • Fer una entrevista personal, després d’haver obtingut la resolució d’«apte» a les proves d’accés.

Com són les proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

Les proves d’accés als estudis universitaris s’estructuren en tres exàmens:

  • Comentari de text
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana

Com es valora la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

El candidat supera la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys quan obté un mínim de cinc punts —sobre un màxim de deu— en la qualificació final, resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis. No es podrà fer la mitjana si la qualificació d’algun dels tres exercicis és inferior a quatre punts. Per tant, en aquest supòsit, l’estudiant haurà suspès. En el moment en què a l’estudiant se’l considera apte en les proves d’accés, pot sol·licitar una entrevista personal per a matricular-se en els estudis corresponents de qualsevol universitat del sistema català.

Entrevista personal

Només per als candidats que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys i ho sol·licitin fent la preinscripció universitària. Només tindrà validesa l’any en què es fa i per a accedir a un sol centre/estudi. Es fa a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat en una altra universitat del sistema català.

Prova en català - Per a majors de 45 anys
Accedeix

Prova en castellà - Per a majors de 25 anys

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Curs preparatori en Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Matrícula

Procés de matrícula

  1. Sol·licita informació

    Per a més informació o per iniciar els tràmits de matrícula, deixa les teves dades al formulari de sol·licitud d'informació.

  2. Parla amb el nostre equip

    Ens posarem en contacte amb tu telefònicament per assessorar-te i guiar-te en el procés de matrícula del curs que hagis triat.

  3. Descobreix els detalls del curs

    T'informarem del programa, la metodologia, el calendari, els descomptes i les formes de pagament i finançament.

  4. Formalitza la matrícula

    Ja formes part de la UOC. Et donem la benvinguda!

    Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

 

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Accedeix a la universitat

Un cop superada la prova d'accés a la universitat, podràs accedir als estudis universitaris de graus de la UOC.

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