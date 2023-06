Com es valora la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

Com són les proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

Proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys

Per a accedir a la universitat si es tenen més de 45 anys, cal fer el següent:

Superar una prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.

Fer una entrevista personal, després d’haver obtingut la resolució d’«apte» a les proves d’accés.

Com són les proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?



Les proves d’accés als estudis universitaris s’estructuren en tres exàmens:

Comentari de text

Llengua catalana

Llengua castellana

Com es valora la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?



El candidat supera la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys quan obté un mínim de cinc punts —sobre un màxim de deu— en la qualificació final, resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis. No es podrà fer la mitjana si la qualificació d’algun dels tres exercicis és inferior a quatre punts. Per tant, en aquest supòsit, l’estudiant haurà suspès. En el moment en què a l’estudiant se’l considera apte en les proves d’accés, pot sol·licitar una entrevista personal per a matricular-se en els estudis corresponents de qualsevol universitat del sistema català.

Entrevista personal



Només per als candidats que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys i ho sol·licitin fent la preinscripció universitària. Només tindrà validesa l’any en què es fa i per a accedir a un sol centre/estudi. Es fa a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat en una altra universitat del sistema català.