Curs preparatori Online en Accés a la universitat per a majors de 45 anys
Presentació
Si creus que l'accés a la universitat és difícil, ara et volem facilitar el camí cap al coneixement i la realització personal. Et preparem per a les proves oficials d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, que et permetran estudiar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a la resta d'universitats de Catalunya.
Accedeix als estudis universitars amb la prova d'accés a la universitat.
Amb aquest curs et preparem per superar les proves d’accés a la universitat en català.
Compleix el teu somni d'estudiar a la universitat
Els requisits d'accés a aquest curs són:
- Tenir 45 anys o més l'any natural en què es faci la prova.
- No tenir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.
Els avantatges d'estudiar amb nosaltres són:
- Estudia en línia des de casa i al teu ritme.
- Relaciona't amb la resta d'estudiants al Campus Virtual.
- Rep la guia i atenció personalitzada del personal docent col·laborador.
- Acompanyament i orientació acadèmica del tutor o tutora durant tot el curs.
A més de preparar-te per superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, et podràs integrar amb èxit a la comunitat universitària de la UOC, ja que treballaràs amb la mateixa metodologia i els mateixos recursos que la resta d'estudiants. És una oportunitat única de connectar amb la nostra àmplia comunitat universitària, científica i cultural.
Demana'n informació i matricula-t'hi ara!
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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Idioma
Català
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Durada: de 6 a 12 mesos
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Titulació: Pròpia
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Nivell: Mig
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.