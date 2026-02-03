Accés a la universitat per a més grans de 45 anys amb superació de la prova escrita
Les persones majors de 45 anys que no posseeixin cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la universitat per altres vies ni puguin acreditar experiència laboral o professional, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés adaptada.
Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:
- Tenir 45 anys en l'any acadèmic que se sol·licita l'accés a la universitat.
- No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies, ni acreditar experiència laboral o professional.
Aquest accés s'estructura en dues parts:
- Superació de la prova d'accés. Si encara no has fet la prova i et vols preparar per superar-la, pots fer el curs de preparació de la prova des de Formació Contínua i presentar-te a la convocatòria següent de la prova.
- Entrevista personal. L'entrevista és un tràmit per determinar la idoneïtat de la persona candidata per cursar els estudis de grau al qual ha sol·licitat accés.
Al web del Departament de Recerca i Universitats trobareu tota la informació sobre aquestes proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.
Inscripció tancada
- Sol·licitud d'accés a la UOC: del 8 d’abril al 16 de juny de 2026.
- Pagament de la taxa acadèmica: del 9 d’abril al 17 de juny de 2026.
- Lliurament de la documentació: del 9 d’abril al 17 de juny de 2026.
- Sol·licitud d'entrevista: del 23 al 25 de juny de 2026.
- Entrevistes: del 30 de juny al 20 de juliol de 2026.
- Matriculació: de l'1 al 23 de juliol de 2026.
Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 45 anys, has de sol·licitar l'accés als estudis.
Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual hauràs d'especificar:
- Dades generals.
- Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 45 anys
Un cop hagis introduït les teves dades, et proporcionarem un nom d'usuari i una contrasenya perquè puguis accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.
La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 110 €*.
En cas d'haver fet la Prova escrita en la convocatòria de l'any acadèmic que es demana l'accés (2026), no caldrà fer l'abonament de la taxa.
Descomptes:
- Família nombrosa o monoparental de categoria especial, 65 anys o més, discapacitat mínima del 33%, víctimes d'actes terroristes, cònjuges i fills o filles, víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella i fills o filles dependents, i víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella: exempció del 100% del pagament.
- Família nombrosa o monoparental de categoria general: descompte del 50% en l'import de la taxa.
*No complir amb els requisits documentals exigits, així com no superar l'entrevista personal, no dona dret a la devolució de la taxa.
La documentació imprescindible per poder tenir en compte la teva sol·licitud d'accés i realitzar l'entrevista personal és la següent:
- Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), el NIE o el passaport.
- Certificat de superació de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.
- Comprovant bancari d'haver abonat l'import de la taxa (únicament per a aspirants amb la prova superada abans del 2026).
- Currículum detallat.
- Carta de motivació que justifiqui l'interès per estudiar a la UOC i pel grau al qual vols accedir.
Per realitzar l'entrevista és un requisit imprescindible haver presentat la documentació requerida i haver abonat la taxa corresponent de 110 €.
L'entrevista té una durada aproximada de 30 minuts i es fa en modalitat virtual.
S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència a l'entrevista personal.
El resultat és un Apte o un No apte.
La superació de l'accés per a més grans de 45 anys només té validesa per accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant tres anys (l’any que se supera i dos anys més). Un cop hagi transcorregut aquest temps i en cas que no s'hagi formalitzat la matrícula, s'ha de tornar a realitzar l'entrevista personal.
Un cop superada l'entrevista personal, rebràs en els propers dies una notificació amb la resolució final de l'admissió. En cas de ser Apte, podràs formalitzar la matrícula als estudis triats. Podràs gaudir del descompte per matrícula anticipada*, sempre que hagis sol·licitat l'accés dins del període en què es trobi actiu. L'estudiantat disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.
* Els grau de Psicologia i Nutrició Humana i Dietètica en queden exclosos.
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