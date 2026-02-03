Com s'estudia a la nostra universitat online?
T'ajudem a construir el teu camí formatiu
Explora la nostra oferta formativa
Per què la formació contínua és la teva millor aliada
La formació contínua: el procés d'aprenentatge al llarg de la vida
Formar-se al llarg de la vida ja no és una opció, sinó una estratègia intel·ligent per créixer, evolucionar i adaptar-se a un món en evolució constant. La formació contínua et permet adquirir, actualitzar o ampliar coneixements i competències professionals. És clau per estar al dia dels canvis del mercat laboral i créixer personalment en qualsevol etapa de la vida.
Curta i mitjana durada: una formació amb la qual no renuncies a res.
Flexible: una formació que s'adapta als teus objectius.
Professionalitzadora: una formació per multiplicar oportunitats.
Aprendre
Créixer
Transformar
Sis raons per triar la nostra formació contínua
Som la millor universitat online
La UOC és la universitat en línia espanyola més ben posicionada en el prestigiós rànquing de qualitat universitària Times Higher Education.
Programes que s'adapten a tu
Podràs escollir programes amb diferents nivells, durades diverses i amb requisits d'accés o sense. Perquè amb els programes de formació contínua en línia de la UOC no t'equivoques mai.
Concilia vida personal i aprenentatge
T'oferim formació asíncrona, 100% en línia i flexible, sense classes ni horaris. Perquè estudiïs al teu ritme.
Et preparem per destacar en el món laboral
Detectem les tendències del mercat de treball i t'oferim un extens catàleg de programes actualitzats amb les competències més sol·licitades.
Aprèn de manera diferent
Som nadius digitals i referents en l'e-learning. Amb la nostra metodologia innovadora, basada en l'aprenentatge actiu, aplicaràs els teus coneixements en casos reals. Dissenyem per a tu materials pensats per a l'entorn digital.
Acredita els nous coneixements
Coneixement universitari certificat per les agències de qualitat universitària. Els nostres programes t'ofereixen diversos tipus de certificats i microcredencials.
Construeix el teu itinerari formatiu amb un aprenentatge modular
A la UOC, creiem que el futur de la formació és permetre la possibilitat de seguir itineraris personalitzats que s'adaptin a cada estudiant.
Amb la nostra formació contínua cursaràs programes de curta i mitjana durada que es complementen entre si. Podràs ampliar les teves competències professionals de manera progressiva i completa apilant formacions de diverses àrees i temàtiques.
T'ajudem a construir el teu camí formatiu
A la UOC, t'acompanyem en tot moment
Abans, durant i després d'estudiar, t'ajudem a triar programes perquè construeixis un itinerari formatiu propi amb què podràs gaudir de l'aprenentatge i créixer professionalment.
Orientació prèvia
Estudiïs o no amb nosaltres, t'oferim eines d'orientació perquè trobis l'itinerari formatiu que et conduirà a assolir els teus objectius.
Seguiment personalitzat
L'acompanyament docent i pedagògic de l'equip de professorat i tutoria és permanent. També disposem d'un servei d'atenció psicològica.
Serveis de desenvolupament professional
Amb el nostre Career Center t'acompanyem en les teves decisions professionals i en la teva connexió amb el mercat laboral, durant i després dels teus estudis.
GPS Professional: el servei d'orientació que millora el teu futur laboral
Accedeix a la plataforma del GPS i analitza l'encaix del teu perfil acadèmic i professional amb el món laboral. Descobriràs quins salaris es paguen al teu sector, quines vacants hi ha a prop teu i molt més en un informe personalitzat.
Explora la nostra formació contínua online
Tria per àmbit de coneixement
Pots cercar pel nom del programa o filtrar per àrea de coneixement. Posem al teu abast més de 500 programes de diferents durades, nivells i preus.
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Les nostres recomanacions
Històries inspirades en els nostres estudiants
La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.
Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.
Marina, estudiant de la UOC
Cristina, estudiant de la UOC
Isaac, estudiant de la UOC
Marina, estudiant de la UOC
Cristina, estudiant de la UOC
Isaac, estudiant de la UOC
Amb la formació contínua de la UOC sempre guanyes
Només la metodologia d'aprenentatge de la UOC et permet desenvolupar les habilitats més buscades per les empreses: gestió del temps, autonomia, treball en equip, esperit crític, etc. Tanmateix, per tenir un perfil complet i versàtil, cal que et formis en competències transversals i competències tècniques o específiques.
Ara pots crear el teu itinerari amb els nostres programes de formació contínua: 100 % online, de curta i mitjana durada, d'alt valor formatiu i adaptats als teus objectius.
Preguntes freqüents sobre la formació contínua online de la UOC
La formació contínua de la UOC està formada per programes de diverses durades que et permeten aprendre les competències transversals i específiques més sol·licitades pel mercat laboral:
Diplomes de formació permanent: els diplomes d'especialització i els diplomes d'expert en línia de la UOC són programes especialitzadors orientats al desenvolupament en profunditat de les competències més rellevants del teu sector professional.
Cursos professionalitzadors: formació enfocada al món laboral que et permet adquirir habilitats per desenvolupar els teus reptes professionals.
Assignatures lliures: assignatures de graus i màsters universitaris de la UOC per cursar lliurement. Amb les assignatures lliures en línia pots escollir entre diverses temàtiques, segons les teves necessitats professionals o els teus gustos.
Cursos de postgrau: formació superior de curta durada centrada en els temes que t'interessen més.
Cursos universitaris: cursos que et permeten adquirir competències universitàries especialitzades amb els nostres cursos universitaris en línia.
UOC Skills Lab: la nostra escola d'habilitats toves amb la qual desenvolupes les teves habilitats toves amb cursos curts organitzats en sis nivells seqüencials.
Escola de programació: formació per adquirir la competència més sol·licitada del mercat amb cursos de programació en Python, JavaScript i Java.
Cursos d'idiomes: formació en línia amb la qual podràs aprendre a parlar, escoltar, llegir i escriure en set idiomes diferents.
Seminaris: cursos d'un mes per accelerar el teu coneixement en els temes que t'apassionen.
Màsters universitaris: formació oficial de nivell superior amb reconeixement europeu, dissenyada per aprofundir en una especialitat acadèmica o professional concreta. Ofereixen una doble orientació: especialització professional i accés a la recerca o al doctorat.
- Màsters de formació permanent: programes propis de nivell avançat, orientats a l'aplicació pràctica i a l'actualització professional, amb una durada més extensa que els diplomes i una estructura flexible pensada per compatibilitzar amb la vida laboral.
Les competències transversals són habilitats genèriques que es poden aplicar en qualsevol entorn laboral, amb independència del sector o professió. Inclouen aspectes com les competències digitals, la comunicació, els idiomes, el treball en equip, la gestió del temps o la capacitat d'adaptació. Són especialment valorades i demandades al món laboral perquè permeten als professionals afrontar reptes diversos i col·laborar de manera efectiva en entorns canviants i multidisciplinaris.
En canvi, les competències específiques són aquelles habilitats o coneixements tècnics propis d'un camp concret. Estan relacionades amb allò que s'ha après en estudis o amb l'experiència en un camp determinat, com ara dissenyar una web, redactar un informe jurídic o fer una anàlisi financera. Aquestes competències són clau per desenvolupar tasques pròpies d'un lloc de treball determinat i acostumen a adquirir-se mitjançant formació específica o experiència pràctica.
A la UOC, pots escollir entre una gran varietat de programes de diverses durades i dedicació. La durada dels cursos de la UOC varia segons el tipus de programa que escullis. Pots estudiar des d'un seminari que té una durada d'un mes, fins a un diploma d'especialització que requereix dotze mesos de dedicació, aproximadament.
Per altra banda, els màsters universitaris i els màsters de formació permanent són programes amb una durada més llarga. En funció del creditatge de cada estudi i de la dedicació que hi inverteixi cada estudiant, es poden finalitzar en més o menys temps. Et recomanem consultar la informació específica del màster que t'interessa per obtenir-ne una idea aproximada de la durada.
Hi ha programes que tenen definits uns requisits d'accés i d'altres que no en tenen cap. També es pot donar el cas que un programa sigui obert, sense requisits d'admissió, però amb la recomanació de tenir coneixements previs en una matèria o àrea concreta per aprofitar millor la formació.
Cada tipus de programa té els seus propis requisits d'accés o recomanacions. Per això et recomanem consultar l'apartat "Requisits d'accés" de cada programa per conèixer-ne els detalls específics.
La formació contínua de la UOC és flexible i t'ofereix diverses opcions per avançar en la teva trajectòria acadèmica i professional, segons els teus objectius.
Si prefereixes seguir un itinerari acadèmic ja estructurat, pots optar pels diplomes d'especialització, els diplomes d'expert, els cursos universitaris, els màsters universitaris o els màsters de formació permanent. Aquests programes estan dissenyats per oferir una formació completa sobre les competències especialitzades més sol·licitades pel mercat laboral.
Ara bé, si prefereixes una proposta més personalitzada, tens la possibilitat de construir el teu propi itinerari formatiu. Pots combinar diferents programes de formació contínua —de durada i temàtica diversa— per crear un recorregut que s'adapti plenament als teus interessos, ritme i objectius professionals.
A la UOC, tenim diversos serveis d'assessorament que t'orienten en la creació del teu propi itinerari formatiu. T'assessorem segons els nostres coneixements sobre el mercat laboral i t'acompanyem en la creació del teu itinerari.
Els cursos de formació contínua de la UOC atorguen diferents tipus de títols o certificats, depenent del tipus de curs:
Diplomes d'especialització i diplomes d'expert: aquests estudis de formació permanent atorguen un diploma d'especialització o un diploma d'expert, respectivament, que són títols propis de la UOC.
Cursos professionalitzadors: en superar el curs, s'obté un certificat de formació contínua.
Cursos de postgrau: aquests cursos breus també atorguen un certificat de la UOC o, en alguns casos, un certificat de postgrau de la UOC.
Cursos universitaris: En completar un curs universitari, es rep un certificat de la UOC.
Assignatures lliures: les assignatures de grau o màster cursades lliurement també atorguen un certificat de la UOC.
UOC Skills Lab: els cursos de la nostra escola d'habilitats toves atorguen una microcredencial.
Escola de programació: els cursos de la nostra escola de programació atorguen una microcredencial.
Seminaris: en superar el curs, s'obté un certificat de formació contínua.
Màsters universitaris: en finalitzar un màster universitari de la UOC, s'obté un títol oficial de màster reconegut per l'Estat, amb validesa acadèmica a tot Espanya i dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Màsters de formació permanent: en superar el programa, l'estudiant obtindrà un títol de màster de formació permanent.
A més, hi ha diversos programes que atorguen microcredencials.
És important revisar la informació específica de cada curs per conèixer la titulació o certificació que s'obté en finalitzar-lo.
A la UOC obrim dos períodes d'inscripció l'any perquè puguis començar els teus estudis quan et vagi millor: al setembre/octubre o al febrer/març. Et recomanem que consultis la data concreta d'inici de la docència a la fitxa de cada programa, ja que pot variar segons la formació.
A la UOC sempre estudiaràs amb acompanyament: tens el suport continu de l'equip de tutoria que t'acompanya al llarg del teu recorregut formatiu.
- Abans de començar: uns dies abans que comenci la docència, el tutor o tutora et dona la benvinguda i t'ajuda a situar-te. Et presenta l'entorn virtual, t'explica com funciona el programa i et dona informació útil per començar amb bon peu.
- Durant el semestre: el teu tutor o tutora et dona suport si necessites fer tràmits, com ampliar matrícula o recuperar assignatures no superades, i fa un seguiment del teu progrés per detectar possibles dificultats en el seguiment de les classes.
- Finalització dels estudis: quan ja estàs a punt d'acabar, l'equip de tutoria t'ofereix recursos d'orientació professional i acadèmica perquè puguis fer el pas següent: buscar feina, millorar la teva ocupabilitat o continuar estudiant.
Basat en les tecnologies de la informació i de la comunicació, en el nostre model d'aprenentatge l'estudiant és el protagonista del procés formatiu. Amb una metodologia de formació asíncrona, sense classes ni horaris, arriba a assolir competències, habilitats i destreses en l'autogestió del temps, la cerca d'informació de fonts fiables i l'aplicació de coneixements a casos o projectes reals, entre d'altres. A la UOC, l'estudiant disposa de recursos d'aprenentatge propis i innovadors, dissenyats per a la formació en línia. Al Campus Virtual és on es desenvolupa tota l'activitat i la comunicació amb el professorat, l'equip de tutoria i la resta d'estudiants.
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