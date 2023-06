Els nostres cursos de formació contínua són de curta durada, flexibles i adaptats a tu i a les necessitats de les empreses. Et professionalitzen i et capaciten, aportant-te el coneixement que necessites en cada moment i les habilitats que reclama el mercat laboral.

La formació contínua està pensada per ser compaginada amb la teva vida professional i personal. Es tracta d'una formació de temàtiques variades, sense classes ni horaris, que et permet aprendre al teu ritme i on tu vulguis.

Amb la formació contínua de la UOC, tria el que vols aprendre i construeix el teu camí.