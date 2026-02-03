Què són els màsters online?
Un màster online o a distància t'ofereix l'oportunitat d'augmentar els coneixements i les habilitats en un context universitari.
Pots triar entre un màster universitari, que és un màster oficial, o un màster de formació permanent, amb el qual obtens una titulació pròpia.
Modalitat online
Titulació oficial o pròpia
De 60 a 90 crèdits ECTS
Estudia un màster a distància a la UOC
Amb un màster online de la UOC aprendràs i et formaràs mitjançant els diferents recursos acadèmics i eines disponibles del Campus Virtual. Mentre estudies el màster online, tindràs en tot moment l'acompanyament de l'equip docent per desenvolupar les diferents activitats d'aprenentatge i podràs compartir els teus punts de vista amb companys i companyes d'estudi. Informa't del màster a distància de la UOC que s'adapti millor a les teves necessitats.
Màsters online per àrees de coneixement
Arts i Humanitats; Ciències de la Salut; Comunicació i Informació; Dret i Ciències Polítiques; Disseny, Creació i Multimèdia; Economia i Empresa; Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Psicologia i Ciències de l'Educació, i Turisme.
Entre quins tipus de màsters puc escollir?
Tria entre dos tipus de màster a distància de la UOC: màster online universitari o màster de formació permanent. Aprèn al teu ritme, amb la metodologia que et permet compaginar la formació amb la resta de facetes de la teva vida.
Màsters universitaris
Formació reconeguda per les agències de qualitat i adaptada a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Els màsters universitaris oficials representen el complement als estudis de grau i tenen una doble orientació: l'especialització professional i la recerca.
Màsters de formació permanent
Formació superior amb caràcter profesionalizador que reforça les habilitats que busca el mercat laboral. Els màsters propis de formació permanent online de la UOC et permeten formar-te al teu propi ritme, compaginant vida professional i personal.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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