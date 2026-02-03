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Campus

Què són els màsters online?

Un màster online o a distància t'ofereix l'oportunitat d'augmentar els coneixements i les habilitats en un context universitari.

Pots triar entre un màster universitari, que és un màster oficial, o un màster de formació permanent, amb el qual obtens una titulació pròpia.

Modalitat online

Titulació oficial o pròpia

De 60 a 90 crèdits ECTS

Estudia un màster a distància a la UOC

Amb un màster online de la UOC aprendràs i et formaràs mitjançant els diferents recursos acadèmics i eines disponibles del Campus Virtual. Mentre estudies el màster online, tindràs en tot moment l'acompanyament de l'equip docent per desenvolupar les diferents activitats d'aprenentatge i podràs compartir els teus punts de vista amb companys i companyes d'estudi. Informa't del màster a distància de la UOC que s'adapti millor a les teves necessitats.

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Màsters online per àrees de coneixement

Arts i Humanitats; Ciències de la Salut; Comunicació i Informació; Dret i Ciències Polítiques; Disseny, Creació i Multimèdia; Economia i Empresa; Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Psicologia i Ciències de l'Educació, i Turisme.

Entre quins tipus de màsters puc escollir?

Tria entre dos tipus de màster a distància de la UOC: màster online universitari o màster de formació permanent. Aprèn al teu ritme, amb la metodologia que et permet compaginar la formació amb la resta de facetes de la teva vida.

Màsters universitaris

Formació reconeguda per les agències de qualitat i adaptada a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Els màsters universitaris oficials representen el complement als estudis de grau i tenen una doble orientació: l'especialització professional i la recerca.

Màsters de formació permanent

Formació superior amb caràcter profesionalizador que reforça les habilitats que busca el mercat laboral. Els màsters propis de formació permanent online de la UOC et permeten formar-te al teu propi ritme, compaginant vida professional i personal.

Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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