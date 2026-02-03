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Què són els màsters de formació permanent online?

A la UOC t'oferim una varietat de màsters de formació permanent amb els quals ampliaràs els coneixements i milloraràs les competències professionals.

Amb els nostres màsters propis podràs especialitzar-te en àmbits d'alta demanda professional seguint una metodologia innovadora que et permet formar-te al teu ritme.

Sense classes ni horaris

Modalitat 100% online

De 60 a 66 crèdits ECTS

Per què estudiar un màster propi a la UOC?

La UOC ha dissenyat diversos màsters propis de formació permanent. El caràcter profesionalizador dels nostres màsters propis et permet formar-te per desenvolupar la teva carrera laboral. Són compatibles amb la teva vida professional: a la UOC pots estudiar al teu ritme i compaginar estudis i treball amb altres facetes de la teva vida. Amb la formació superior dels màsters de formació permanent de la UOC t'especialitzes per créixer professionalment. A diferència dels màsters oficials online, un màster de formació permanent és un màster propi de la UOC que t'atorga un títol propi.

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Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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