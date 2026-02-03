Què són els màsters de formació permanent online?
A la UOC t'oferim una varietat de màsters de formació permanent amb els quals ampliaràs els coneixements i milloraràs les competències professionals.
Amb els nostres màsters propis podràs especialitzar-te en àmbits d'alta demanda professional seguint una metodologia innovadora que et permet formar-te al teu ritme.
Sense classes ni horaris
Modalitat 100% online
De 60 a 66 crèdits ECTS
Per què estudiar un màster propi a la UOC?
La UOC ha dissenyat diversos màsters propis de formació permanent. El caràcter profesionalizador dels nostres màsters propis et permet formar-te per desenvolupar la teva carrera laboral. Són compatibles amb la teva vida professional: a la UOC pots estudiar al teu ritme i compaginar estudis i treball amb altres facetes de la teva vida. Amb la formació superior dels màsters de formació permanent de la UOC t'especialitzes per créixer professionalment. A diferència dels màsters oficials online, un màster de formació permanent és un màster propi de la UOC que t'atorga un títol propi.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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