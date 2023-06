La UOC ha dissenyat diversos màsters propis de formació permanent. El caràcter profesionalizador dels nostres màsters propis et permet formar-te per desenvolupar la teva carrera laboral. Són compatibles amb la teva vida professional: a la UOC pots estudiar al teu ritme i compaginar estudis i treball amb altres facetes de la teva vida. Amb la formació superior dels màsters de formació permanent de la UOC t'especialitzes per créixer professionalment. A diferència dels màsters oficials online, un màster de formació permanent és un màster propi de la UOC que t'atorga un títol propi.