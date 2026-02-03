¿Qué son los másters de formación permanente online?
En la UOC te ofrecemos una variedad de másters de formación permanente con los que ampliar tus conocimientos y mejorar tus competencias profesionales.
Con nuestros másters propios podrás especializarte en ámbitos de alta demanda profesional siguiendo una metodología innovadora que te permite formarte a tu ritmo.
Sin clases ni horarios
Modalidad 100% online
De 60 a 66 créditos ECTS
¿Por qué estudiar un máster propio en la UOC?
La UOC ha diseñado varios másters propios de formación permanente. El carácter profesionalizador de nuestros másters propios te permite formarte para desarrollar tu carrera laboral. Son compatibles con tu vida profesional: en la UOC puedes estudiar a tu ritmo y compaginar estudios y trabajo con otras facetas de tu vida. Con la formación superior de los másters de formación permanente de la UOC te especializas para crecer profesionalmente. A diferencia de los másteres oficiales online, un máster de formación permanente es un máster propio de la UOC que te otorga un título propio.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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