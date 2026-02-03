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¿Qué son los másters de formación permanente online?

En la UOC te ofrecemos una variedad de másters de formación permanente con los que ampliar tus conocimientos y mejorar tus competencias profesionales.

Con nuestros másters propios podrás especializarte en ámbitos de alta demanda profesional siguiendo una metodología innovadora que te permite formarte a tu ritmo.

Sin clases ni horarios

Modalidad 100% online

De 60 a 66 créditos ECTS

¿Por qué estudiar un máster propio en la UOC?

La UOC ha diseñado varios másters propios de formación permanente. El carácter profesionalizador de nuestros másters propios te permite formarte para desarrollar tu carrera laboral. Son compatibles con tu vida profesional: en la UOC puedes estudiar a tu ritmo y compaginar estudios y trabajo con otras facetas de tu vida. Con la formación superior de los másters de formación permanente de la UOC te especializas para crecer profesionalmente. A diferencia de los másteres oficiales online, un máster de formación permanente es un máster propio de la UOC que te otorga un título propio.

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Universidad 100 % online
La UOC, la mejor universidad online

Somos la universidad online de España mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria, como el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o el U-Ranking 2025.

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¿Por qué escoger la UOC?

Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas

77 % volvería a elegir la UOC

81 % está satisfecho con la titulación obtenida

Reconocimiento por parte de las empresas

Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones

Comunidad académica amplia

Más de 97.500 estudiantes activos

133.00 personas tituladas

Metodología online de calidad

Modelo educativo centrado en el estudiante

Acompañamiento docente personalizado

Una metodología compatible con la vida laboral

91 % compagina estudios con trabajo

Premios y reconocimientos internacionales

A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social

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