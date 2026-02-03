Solicita información
Campus

Una universidad abierta al mundo

En la UOC apostamos por una educación sin distancias y en la que estudiantes de todo el mundo comparten aulas, conocimiento y experiencias. Más de 140.000 estudiantes y graduados de todo el mundo forman parte de la comunidad UOC, y América Latina es la región que más estudiantes internacionales aporta a nuestro campus.

Además, trabajamos codo con codo con distintas instituciones de la región latinoamericana, especialmente gobiernos y universidades, para, en línea con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ampliar el acceso y la cobertura de la educación superior. Y lo hacemos impulsando la consolidación y el reconocimiento de la educación en línea de calidad como un complemento a la universidad presencial.

H3Khm0-8aCU

Accede a la información específica de la UOC en tu región

Países de Centroamérica
Países de Centroamérica
 Chile
Chile
 Colombia
Colombia
 Ecuador
Ecuador
 México
México
 Perú
Perú

Becas y ayudas para América Latina

La UOC ofrece becas y ayudas en diferentes países de Latinoamérica en alianza con instituciones y/o entes gubernamentales.

Infórmate
Noi somrient amb barret mirant a l'esquerra

Nuestras oficinas internacionales

Oficina UOC en Colombia

Cra 7 # 73-47 of. 802
110221 Bogotá
Colombia

Cómo llegar

Oficina UOC en México

Avenida Álvaro Obregón, 213, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc
Ciudad de México
CP 06700
México

Cómo llegar

La primera universidad online del mundo

Investigación

Transformación digital de la educación

Más de 30 años formando personas a lo largo de la vida, en aulas globales, investigando e innovando en elearning.

Descubre cómo
Noi somrient amb barret mirant a l'esquerra

Actualidad UOC 

¿Quieres poner voz a obras de escritoras?

La UOC pone en marcha la quinta edición de Relatos compartidos con un banco sonoro de más de trescientas audiolecturas de escritoras

La UOC y BSA lanzan un proyecto pionero para reducir el consumo abusivo de pastillas para dormir y ansiolíticos

Combinar herramientas de diseño del comportamiento facilita la reducción del consumo y de la prescripción de estos medicamentos

La IA irrumpe en los videojuegos: ¿revolución creativa o riesgo para el sector?

La capacidad de generar contenido en tiempo real abre la puerta a experiencias de juego más dinámicas e imprevisibles

¿Luchar contra el cambio climático pone en riesgo la economía?

El estudio apunta que los riesgos fiscales y climáticos están muy relacionados, y señala la calidad institucional como elemento clave para mitigarlos

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?