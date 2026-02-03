En la UOC apostamos por una educación sin distancias y en la que estudiantes de todo el mundo comparten aulas, conocimiento y experiencias. Más de 140.000 estudiantes y graduados de todo el mundo forman parte de la comunidad UOC, y América Latina es la región que más estudiantes internacionales aporta a nuestro campus.

Además, trabajamos codo con codo con distintas instituciones de la región latinoamericana, especialmente gobiernos y universidades, para, en línea con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ampliar el acceso y la cobertura de la educación superior. Y lo hacemos impulsando la consolidación y el reconocimiento de la educación en línea de calidad como un complemento a la universidad presencial.