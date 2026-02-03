Una universidad abierta al mundo
En la UOC apostamos por una educación sin distancias y en la que estudiantes de todo el mundo comparten aulas, conocimiento y experiencias. Más de 140.000 estudiantes y graduados de todo el mundo forman parte de la comunidad UOC, y América Latina es la región que más estudiantes internacionales aporta a nuestro campus.
Además, trabajamos codo con codo con distintas instituciones de la región latinoamericana, especialmente gobiernos y universidades, para, en línea con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ampliar el acceso y la cobertura de la educación superior. Y lo hacemos impulsando la consolidación y el reconocimiento de la educación en línea de calidad como un complemento a la universidad presencial.
Accede a la información específica de la UOC en tu región
Nuestras oficinas internacionales
Oficina UOC en México
Avenida Álvaro Obregón, 213, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc
Ciudad de México
CP 06700
México
La primera universidad online del mundo
Investigación
Actualidad UOC
¿Quieres poner voz a obras de escritoras?
La UOC pone en marcha la quinta edición de Relatos compartidos con un banco sonoro de más de trescientas audiolecturas de escritoras
La UOC y BSA lanzan un proyecto pionero para reducir el consumo abusivo de pastillas para dormir y ansiolíticos
Combinar herramientas de diseño del comportamiento facilita la reducción del consumo y de la prescripción de estos medicamentos
La IA irrumpe en los videojuegos: ¿revolución creativa o riesgo para el sector?
La capacidad de generar contenido en tiempo real abre la puerta a experiencias de juego más dinámicas e imprevisibles
¿Luchar contra el cambio climático pone en riesgo la economía?
El estudio apunta que los riesgos fiscales y climáticos están muy relacionados, y señala la calidad institucional como elemento clave para mitigarlos
¿Quieres más información?
Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC