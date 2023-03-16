Casi el 20% de adolescentes analizados en un estudio de salud mental ha pensado en el suicidioMás del 15 % de los participantes afirma haber intentado suicidarse
La investigación enfatiza la importancia de las redes de apoyo en la familia, el entorno escolar y los iguales en la adolescencia
10 de septiembre: Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Un estudio revela que las buenas relaciones y el apoyo que los adolescentes tienen con su familia, la escuela y con iguales les protege frente a la depresión y el riesgo de suicidio. El proyecto ha tenido como objetivo estudiar la salud mental de la población española de entre 14 y 17 años, y analizar qué redes de apoyo son importantes en esta etapa.
Los resultados de la iniciativa, coordinada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) –publicados en abierto en la revista Frontiers in Psycology y en este informe de la editorial de la URJC–, ponen de manifiesto que el 11,2 % de las personas que han participado afirman sentirse muy o bastante infelices, y el 38,8 % revela que ha experimentado soledad con regularidad en el último año. En cuanto a situaciones de depresión, un 14 % se encontrarían viviendo episodios graves, y un 6,6 % episodios severos.
“La investigación enfatiza la importancia de las redes de apoyo en la familia, el entorno escolar y entre iguales durante la adolescencia”
Además, este trabajo recoge que un 15,7 % de las personas encuestadas aseguran haber intentado suicidarse, y el 19,8 % señala que lo ha considerado, mientras que el 29,3 % manifiesta que durante el último año ha realizado conductas autolesivas, de las cuales el 10,5 % indica pensar frecuentemente en ello.
El trabajo combinó metodologías cualitativas y cuantitativas, y se obtuvieron varias muestras de ámbito estatal: una representativa de 806 adolescentes y una adicional con personas LGTBIQ+, con 228 adolescentes para la encuesta y 44 participantes en grupos de discusión.
Diversidad sexual
El estudio ha querido comparar la adolescencia cis y heterosexual con la adolescencia LGTBIQ+, y se ha percibido un mayor acoso en este último grupo. Los resultados muestran que, a mayor percepción de la violencia recibida y a menor conexión o apoyo familiar, escolar y social –con iguales–, el grado de depresión, ideación suicida, autolesiones y soledad no deseada aumenta, y, en consecuencia, el grado de felicidad percibida en adolescentes se reduce.
"Encontramos que la adolescencia LGTBIQ+ tiene significativamente menos conexión con la familia y con el entorno escolar. El rechazo familiar, el acoso entre iguales y las microagresiones aparecen relacionados con mayor malestar psicológico en adolescentes de este colectivo", señala el equipo investigador, en el que participa Ariadna Angulo Brunet, coordinadora del grupo Measuring and Improving Student Success (MISS), adscrito a UOC-FuturEd, y profesora en los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.
En este trabajo también ha participado personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Jaume I y la Universidad de Girona, así como de la chilena Universidad Alberto Hurtado.
Redes de apoyo en la adolescencia
Las principales conclusiones obtenidas en la investigación enfatizan la importancia de las redes de apoyo en la familia, el entorno escolar y los iguales en la adolescencia, como elementos esenciales para tener una buena salud mental.
Uno de los actores más importantes es la familia. La conexión familiar hace referencia al sentido de pertenencia, cariño, cuidado, valoración y respeto que se recibe y se percibe por parte de los familiares. "Es esencial porque constituye un espacio de seguridad que fomenta el bienestar de los jóvenes", añaden los especialistas.
El segundo vínculo hace referencia a la escuela y a la percepción que tiene el estudiantado sobre si los adultos y sus iguales en el centro se preocupan no solo por su aprendizaje y sus resultados, sino también por sus experiencias personales y su bienestar.
"El apoyo familiar y del entorno escolar son los factores de mayor peso, que generan resiliencia y protección frente a las violencias entre iguales y las adversidades que a veces se producen", resalta el equipo investigador.
Este trabajo pone de relieve que las relaciones con los iguales son esenciales en la adolescencia, ya que actúan como un factor protector ante la adversidad. Contar con vínculos saludables fortalece su bienestar y los ayuda a enfrentar experiencias de exclusión, especialmente cuando se generan espacios seguros e inclusivos.
El proyecto ha sido desarrollado gracias al impulso del Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” en la convocatoria de proyectos Flash 2023 (Social, school and family connectedness and mental health in adolescence and vulnerability in LGBT - FS23-1B096).
Esta investigación se alinea con las misiones de investigación de la UOC de Educación a lo largo de la vida y Salud digital y bienestar planetario, así como con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género, y 10, reducción de las desigualdades.
Publicaciones relacionadas
Pastor Y., Pérez-Torres V., Angulo-Brunet A., Nebot-Garcia J. E., Gallardo-Nieto E. (2025). School, family, and peer connectedness as protective factors for depression and suicide risk in Spanish adolescents. Front. Psychol. 16:1547759. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1547759
Pastor Ruiz, Y. (coord.), López Sáez, M. Á., Platero Méndez, L., Angulo Brunet, A., Gallardo Nieto, E. M., Nebot García, J. E., Pérez Torres, V., Ancín Nicolás, R. A., Barrientos Delgado, J., Langarita Adiego, J. A. (2025). Salud mental y redes de apoyo en la adolescencia: Miradas desde la diversidad sexual y de género. Universidad Rey Juan Carlos. https://doi.org/10.33732/Investigacion/03072025
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