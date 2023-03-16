Además, este trabajo recoge que un 15,7 % de las personas encuestadas aseguran haber intentado suicidarse, y el 19,8 % señala que lo ha considerado, mientras que el 29,3 % manifiesta que durante el último año ha realizado conductas autolesivas, de las cuales el 10,5 % indica pensar frecuentemente en ello.

El trabajo combinó metodologías cualitativas y cuantitativas, y se obtuvieron varias muestras de ámbito estatal: una representativa de 806 adolescentes y una adicional con personas LGTBIQ+, con 228 adolescentes para la encuesta y 44 participantes en grupos de discusión.

Diversidad sexual

El estudio ha querido comparar la adolescencia cis y heterosexual con la adolescencia LGTBIQ+, y se ha percibido un mayor acoso en este último grupo. Los resultados muestran que, a mayor percepción de la violencia recibida y a menor conexión o apoyo familiar, escolar y social –con iguales–, el grado de depresión, ideación suicida, autolesiones y soledad no deseada aumenta, y, en consecuencia, el grado de felicidad percibida en adolescentes se reduce.

"Encontramos que la adolescencia LGTBIQ+ tiene significativamente menos conexión con la familia y con el entorno escolar. El rechazo familiar, el acoso entre iguales y las microagresiones aparecen relacionados con mayor malestar psicológico en adolescentes de este colectivo", señala el equipo investigador, en el que participa Ariadna Angulo Brunet, coordinadora del grupo Measuring and Improving Student Success (MISS), adscrito a UOC-FuturEd, y profesora en los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

En este trabajo también ha participado personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Jaume I y la Universidad de Girona, así como de la chilena Universidad Alberto Hurtado.

Redes de apoyo en la adolescencia

Las principales conclusiones obtenidas en la investigación enfatizan la importancia de las redes de apoyo en la familia, el entorno escolar y los iguales en la adolescencia, como elementos esenciales para tener una buena salud mental.

Uno de los actores más importantes es la familia. La conexión familiar hace referencia al sentido de pertenencia, cariño, cuidado, valoración y respeto que se recibe y se percibe por parte de los familiares. "Es esencial porque constituye un espacio de seguridad que fomenta el bienestar de los jóvenes", añaden los especialistas.

El segundo vínculo hace referencia a la escuela y a la percepción que tiene el estudiantado sobre si los adultos y sus iguales en el centro se preocupan no solo por su aprendizaje y sus resultados, sino también por sus experiencias personales y su bienestar.

"El apoyo familiar y del entorno escolar son los factores de mayor peso, que generan resiliencia y protección frente a las violencias entre iguales y las adversidades que a veces se producen", resalta el equipo investigador.

Este trabajo pone de relieve que las relaciones con los iguales son esenciales en la adolescencia, ya que actúan como un factor protector ante la adversidad. Contar con vínculos saludables fortalece su bienestar y los ayuda a enfrentar experiencias de exclusión, especialmente cuando se generan espacios seguros e inclusivos.