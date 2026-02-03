¿Qué es la Executive Education online?
En la UOC te ofrecemos programas Executive, una formación específica para perfiles ejecutivos y directivos.
Continúa desarrollando tu carrera potenciando tu capacidad de liderazgo, adquiriendo una visión estratégica y las habilidades para innovar y emprender.
La propuesta de los programas de la UOC se organiza en torno a tres áreas: MBA y programas directivos, programas de dirección ejecutiva y especializaciones directivas. Además, el máster de Executive MBA de Negocios Internacionales de la UOC lidera los ránquines de formación superior como el mejor MBA online de habla hispana del mundo.
Sin clases ni horarios
Modalidad 100% online
Enfoque profesionalizador
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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