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Por qué la formación continua es tu mejor aliada
La formación continua: el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida
Formarse a lo largo de la vida ya no es una opción, sino una estrategia inteligente para crecer, evolucionar y adaptarse a un mundo en evolución constante. La formación continua te permite adquirir, actualizar o ampliar conocimientos y competencias profesionales. Es clave para estar al día de los cambios del mercado laboral y crecer personalmente en cualquier etapa de la vida.
Corta y mediana duración: una formación con la que no renuncias a nada.
Flexible: una formación que se adapta a tus objetivos.
Profesionalizadora: una formación para multiplicar oportunidades.
Aprender
Crecer
Transformar
Seis razones para elegir nuestra formación continua
Somos la mejor universidad online
La UOC es la universidad en línea española mejor posicionada en el prestigioso ranking de calidad universitaria Times Higher Education.
Programas que se adaptan a ti
Podrás escoger programas con diferentes niveles, duraciones diversas y con o sin requisitos de acceso. Porque con los cursos de formación continua en línea de la UOC no te equivocas nunca.
Concilia vida personal y aprendizaje
Te ofrecemos formación asíncrona, 100% en línea y flexible, sin clases ni horarios. Para que estudies a tu ritmo.
Te preparamos para destacar en el mundo laboral
Detectamos las tendencias del mercado de trabajo y te ofrecemos un extenso catálogo de programas actualizados con las competencias más solicitadas.
Aprende de forma distinta
Somos nativos digitales y referentes en el e-learning. Con nuestra metodología innovadora, basada en el aprendizaje activo, aplicarás tus conocimientos en casos reales. Diseñamos para ti materiales pensados para el entorno digital.
Acredita los nuevos conocimientos
Conocimiento universitario certificado por las agencias de calidad universitaria. Nuestros programas te ofrecen varios tipos de certificados y microcredenciales.
Construye tu itinerario formativo con un aprendizaje modular
En la UOC, creemos que el futuro de la formación es permitir la posibilidad de seguir itinerarios personalizados que se adapten a cada estudiante.
Con nuestra formación continua cursarás programas de corta y mediana duración que se complementan entre sí. Podrás ampliar tus competencias profesionales de manera progresiva y completa apilando formaciones de varias áreas y temáticas.
Te ayudamos a construir tu camino formativo
En la UOC, te acompañamos en todo momento
Antes, durante y después de estudiar, te ayudamos a elegir programas para que construyas un itinerario formativo propio con el que podrás disfrutar del aprendizaje y crecer profesionalmente.
Orientación previa
Estudies o no con nosotros, te ofrecemos herramientas de orientación para que encuentres el itinerario formativo que te conducirá a lograr tus objetivos.
Seguimiento personalizado
El acompañamiento docente y pedagógico del equipo de profesorado y tutoría es permanente. También disponemos de un servicio de atención psicológica.
Servicios de desarrollo profesional
Con nuestro Career Center te acompañamos en tus decisiones profesionales y en tu conexión con el mercado laboral, durante y después de tus estudios.
GPS Profesional: el servicio de orientación que mejora tu futuro laboral
Accede a la plataforma del GPS y analiza el encaje de tu perfil académico y profesional con el mundo laboral. Descubrirás qué salarios se pagan en tu sector, qué vacantes hay cerca de ti y mucho más en un informe personalizado.
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Elige por ámbito de conocimiento
Puedes buscar por el nombre del programa o filtrar por área de conocimiento. Ponemos a tu alcance más de 500 programas de diferentes duraciones, niveles y precios.
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Nuestras recomendaciones
Historias inspiradas en nuestros estudiantes
Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.
Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.
Marina, estudiante de la UOC
Cristina, estudiante de la UOC
Isaac, estudiante de la UOC
Marina, estudiante de la UOC
Cristina, estudiante de la UOC
Isaac, estudiante de la UOC
Con la formación continua de la UOC siempre ganas
Solo la metodología de aprendizaje de la UOC te permite desarrollar las habilidades más buscadas por las empresas: gestión del tiempo, autonomía, trabajo en equipo, espíritu crítico, etc. Aun así, para tener un perfil completo y versátil, debes formarte en competencias transversales y competencias técnicas o específicas.
Ahora puedes crear tu itinerario con nuestros cursos de formación continua: 100 % online, de corta y mediana duración, de alto valor formativo y adaptados a tus objetivos.
Preguntas frecuentes sobre la formación continua online de la UOC
La formación continua de la UOC está formada por programas de varias duraciones que te permiten aprender las competencias transversales y específicas más solicitadas por el mercado laboral:
Diplomas de formación permanente: los diplomas de especialización y los diplomas de experto en línea de la UOC son programas especializadores orientados al desarrollo en profundidad de las competencias más relevantes de tu sector profesional.
Cursos profesionalizadores: formación enfocada al mundo laboral que te permite adquirir habilidades para desarrollar tus retos profesionales.
Asignaturas libres: asignaturas de grados y másteres universitarios de la UOC para cursar libremente. Con las asignaturas libres en línea puedes escoger entre varias temáticas, según tus necesidades profesionales o tus gustos.
Cursos de posgrado: formación superior de corta duración centrada en los temas que más te interesan.
Cursos universitarios: cursos que te permiten adquirir competencias universitarias especializadas con nuestros cursos universitarios en línea.
UOC Skills Lab: nuestra escuela de habilidades blandas con la que desarrollas tus habilidades blandas con cursos cortos organizados en seis niveles secuenciales.
Escuela de programación: formación para adquirir la competencia más solicitada del mercado con cursos de programación en Python, Javascript y Java.
Cursos de idiomas: formación en línea con la que podrás aprender a hablar, escuchar, leer y escribir en siete idiomas diferentes.
Seminarios: cursos de un mes para acelerar tu conocimiento en los temas que te apasionan.
Másteres universitarios: formación oficial de nivel superior con reconocimiento europeo, diseñada para profundizar en una especialidad académica o profesional concreta. Ofrecen una doble orientación: especialización profesional y acceso a la investigación o al doctorado.
Másteres de formación permanente: programas propios de nivel avanzado, orientados a la aplicación práctica y a la actualización profesional, con una duración más extensa que los diplomas y una estructura flexible pensada para compatibilizar con la vida laboral.
Las competencias transversales son habilidades genéricas que se pueden aplicar en cualquier entorno laboral, independientemente del sector o profesión. Incluyen aspectos como las competencias digitales, la comunicación, los idiomas, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo o la capacidad de adaptación. Son especialmente valoradas y demandadas en el mundo laboral porque permiten a los profesionales afrontar retos diversos y colaborar de manera efectiva en entornos cambiantes y multidisciplinarios.
En cambio, las competencias específicas son aquellas habilidades o conocimientos técnicos propios de un campo concreto. Están relacionadas con lo que se ha aprendido en estudios o con la experiencia en un campo determinado, como por ejemplo diseñar una web, redactar un informe jurídico o hacer un análisis financiero. Estas son clave para desarrollar tareas propias de un puesto de trabajo determinado y acostumbran a adquirirse mediante formación específica o experiencia práctica.
En la UOC, puedes escoger entre una gran variedad de programas de varias duraciones y dedicación. La duración de los cursos de la UOC varía según el tipo de programa que escojas. Puedes estudiar desde un seminario que tiene una duración de un mes, hasta un diploma de especialización que cuenta con doce meses de dedicación, aproximadamente.
Por otro lado, los másteres universitarios y los másteres de formación permanente son programas con una duración mayor. En función del creditaje de cada estudio y de la dedicación invertida por cada estudiante, se pueden finalizar en mayor o menor tiempo. Te recomendamos consultar la información específica del máster que te interesa para obtener una idea aproximada de su duración.
Hay programas que tienen definidos unos requisitos de acceso y otros que no tienen ninguno. También puede darse el caso de que un programa sea abierto, sin requisitos de admisión, pero con la recomendación de tener conocimientos previos en una materia o área concreta para aprovechar mejor la formación.
Cada tipo de programa tiene sus propios requisitos de acceso o recomendaciones. Por eso te recomendamos consultar el apartado "Requisitos de acceso" de cada programa para conocer los detalles específicos.
La formación continua de la UOC es flexible y te ofrece varias opciones para avanzar en tu trayectoria académica y profesional, según tus objetivos.
Si prefieres seguir un itinerario académico ya estructurado, puedes optar por los diplomas de especialización, los diplomas de experto, los cursos universitarios, los másteres universitarios o los másteres de formación permanente. Estos programas están diseñados para ofrecer una formación completa sobre las competencias especializadas más solicitadas por el mercado laboral.
Ahora bien, si prefieres una propuesta más personalizada, tienes la posibilidad de construir tu propio itinerario formativo. Puedes combinar diferentes programas de formación continua —de duración y temática diversa— para crear un recorrido que se adapte plenamente a tus intereses, ritmo y objetivos profesionales.
En la UOC, tenemos varios servicios de asesoramiento que te orientan en la creación de tu propio itinerario formativo. Te asesoramos según nuestros conocimientos sobre el mercado laboral y te acompañamos en la creación de tu itinerario.
Los cursos de formación continua de la UOC otorgan diferentes tipos de títulos o certificados, dependiendo del tipo de curso:
Diplomas de especialización y diplomas de experto: estos estudios de formación permanente otorgan un diploma de especialización o un diploma de experto, respectivamente, que son títulos propios de la UOC.
Cursos profesionalizadores: al superar el curso, se obtiene un certificado de formación continua.
Cursos de posgrado: estos cursos breves también otorgan un certificado de la UOC o, en algunos casos, un certificado de posgrado de la UOC.
Cursos universitarios: Al completar un curso universitario, se recibe un certificado de la UOC.
Asignaturas libres: las asignaturas de grado o máster cursadas libremente también otorgan un certificado de la UOC.
UOC Skills Lab: los cursos de nuestra escuela de habilidades blandas otorgan una microcredencial.
Escuela de programación: los cursos de nuestra escuela de programación otorgan una microcredencial.
Seminarios: al superar el curso, se obtiene un certificado de formación continua.
Másteres universitarios: al finalizar un máster universitario de la UOC, se obtiene un título oficial de máster reconocido por el Estado, con validez académica en toda España y dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
Másteres de formación permanente: al superar el programa, el estudiante obtendrá un título de máster de formación permanente.
Además, hay varios programas que otorgan microcredenciales.
Es importante revisar la información específica de cada curso para conocer la titulación o certificación que se obtiene al finalizarlo.
En la UOC abrimos dos períodos de inscripción al año para que puedas empezar tus estudios cuando te vaya mejor: en septiembre/octubre o en febrero/marzo. Te recomendamos que consultes la fecha concreta de inicio de la docencia en la ficha de cada programa, puesto que puede variar según la formación.
En la UOC siempre estudiarás con acompañamiento: tienes el apoyo continuo del equipo de tutoría que te acompaña a lo largo de tu recorrido formativo.
- Antes de empezar: unos días antes de que empiece la docencia, el tutor o tutora te da la bienvenida y te ayuda a situarte. Te presenta el entorno virtual, te explica cómo funciona el programa y te da información útil para empezar con buen pie.
- Durante el semestre: tu tutor o tutora te apoya si necesitas hacer trámites, como ampliar matrícula o recuperar asignaturas no superadas, y hace un seguimiento de tu progreso para detectar posibles dificultades en el seguimiento de las clases.
- Finalización de los estudios: cuando ya estás a punto de acabar, el equipo de tutoría te ofrece recursos de orientación profesional y académica para que puedas hacer el siguiente paso: buscar trabajo, mejorar tu empleabilidad o continuar estudiando.
Basado en las tecnologías de la información y de la comunicación, en nuestro modelo de aprendizaje el estudiante es el protagonista del proceso formativo. Con una metodología de formación asíncrona, sin clases ni horarios, llega a lograr competencias, habilidades y destrezas en la autogestión del tiempo, la búsqueda de información de fuentes fiables y la aplicación de conocimientos a casos o proyectos reales, entre otras. En la UOC, el estudiante cuenta con recursos de aprendizaje propios e innovadores, diseñados para la formación en línea. En el Campus Virtual es donde se desarrolla toda la actividad y la comunicación con el profesorado, el equipo de tutoría y el resto de estudiantes.
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