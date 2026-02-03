Las competencias transversales son habilidades genéricas que se pueden aplicar en cualquier entorno laboral, independientemente del sector o profesión. Incluyen aspectos como las competencias digitales, la comunicación, los idiomas, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo o la capacidad de adaptación. Son especialmente valoradas y demandadas en el mundo laboral porque permiten a los profesionales afrontar retos diversos y colaborar de manera efectiva en entornos cambiantes y multidisciplinarios.

En cambio, las competencias específicas son aquellas habilidades o conocimientos técnicos propios de un campo concreto. Están relacionadas con lo que se ha aprendido en estudios o con la experiencia en un campo determinado, como por ejemplo diseñar una web, redactar un informe jurídico o hacer un análisis financiero. Estas son clave para desarrollar tareas propias de un puesto de trabajo determinado y acostumbran a adquirirse mediante formación específica o experiencia práctica.