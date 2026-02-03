¿Qué son los seminarios online?
Los seminarios online de la UOC son una experiencia ágil de tan solo un mes para profundizar en los ámbitos que te apasionan.
Aprendizaje, entretenimiento y crecimiento personal: los seminarios son cápsulas de conocimiento relacionadas con la cultura y la sociedad que te adentran en temas vinculados con la actualidad.
Sin clases ni horarios
Modalidad 100% online
1 mes de duración
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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