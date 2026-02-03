Què són els seminaris online?
Els seminaris online de la UOC són una experiència àgil de tan sols un mes per aprofundir en els àmbits que t'apassionen.
Aprenentatge, entreteniment i creixement personal: els seminaris són càpsules de coneixement relacionades amb la cultura i la societat que t'endinsen en temes vinculats amb l'actualitat.
Sense classes ni horaris
Modalitat 100% online
1 mes de durada
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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