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Sindicatura de Greuges (defensoría universitaria)

Síndica de greuges (defensora universitaria)

Teresa Sancho es catedrática de Educación Matemática de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha sido directora del grado de Ciencia de Datos Aplicada (2018-2022), vicerrectora de Investigación e Innovación (2011-2013), directora de Investigación adjunta al vicerrectorado de Investigación e Innovación (2009-2011) y directora del programa de doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento (2004-2006) de la UOC. Es doctora en Ingeniería Electrónica por la Universidad Ramon Llull (1995) y licenciada en Matemáticas por la Universidad de Barcelona (1990).
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¿Qué es?

El síndic de greuges (defensor universitario) es la figura nombrada por el Patronato de la Fundación por la Universitat Oberta de Catalunya que tiene la misión de velar por los derechos y deberes de todos los miembros de la universidad, actuando con independencia y autonomía de todos los otros órganos e instancias de la universidad (artículo 24 de las Normas de organización y funcionamiento).

Son funciones de la Sindicatura de Greuges:

  • La defensa de los derechos y las libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria de la UOC ante cualquier actuación o situación de discriminación, indefensión o arbitrariedad, y la garantía del cumplimiento de todo lo que disponen las Normas de organización y funcionamiento de la UOC y cualquier otra normativa de esta universidad.
  • El amparo y defensa en las cuestiones que le son sometidas o en las que decide actuar de oficio. Tiene también un carácter informativo sobre el funcionamiento de la universidad, con el fin de mejorar la calidad universitaria en todos sus ámbitos. En relación con esta última finalidad, el síndic de greuges puede asistir a las reuniones de los órganos colegiados de la UOC con voz y sin voto.

En sus actuaciones, la Sindicatura de Greuges velará siempre por la defensa de la calidad universitaria en todos sus ámbitos y especialmente de los valores de la UOC como espacio de intercambio y creación de conocimiento y de formación de las personas, persiguiendo la garantía de estos valores y preservándolos de las actuaciones que dentro y fuera de la organización puedan afectarlos negativamente.

La Sindicatura de Greuges puede elaborar informes, sobre un tema específico, por iniciativa propia o a petición del Patronato o del Consejo de Gobierno de la UOC.

La Sindicatura de Greuges puede, en sus decisiones y resoluciones, formular a las autoridades o al personal de la UOC advertencias, recomendaciones y sugerencias relativas a sus deberes legales; sin embargo, en ningún caso puede modificar o anular actas o resoluciones.

La Sindicatura de Greuges, en el marco de lo que establecen las Normas de organización y funcionamiento de la UOC, cumple sus funciones con independencia respecto de las distintas instancias universitarias, y actúa con autonomía, objetividad e imparcialidad.

Reglamento de la Sindicatura de Greuges

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Normativa de convivencia de la UOC

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Código ético de la Universitat Oberta de Catalunya

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Noticias

La síndica de greuges de la UOC asiste al XXVIII Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias

La síndica de greuges, Teresa Sancho, y la técnica de la sindicatura, Mari Alfaya, participaron los días 14, 15 y 16 de octubre en el XXVIII Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias, de la CEDU, celebrado este año en Mallorca y organizado por el síndic de greuges de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Este evento, que contó con la presencia de los defensores, valedores y síndicos de setenta y tres universidades españolas, ha tenido como propósito debatir sobre las garantías y la sanción del fraude académico; compartir en primera persona las experiencias reales de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y el papel de las defensorías; tratar los aspectos legales, éticos y técnicos del uso de la IA generativa (IAG), así como exponer el trabajo en equipo dentro de la CEDU 2025-2026 a través de las redes y grupos de trabajo. El debate sobre las garantías y la sanción del fraude académico fue coordinado por la síndica de greuges de la UOC, Teresa Sancho, y contó con la participación del catedrático de Derecho Administrativo y exsíndic de la universidad, Agustí Cerrillo Martínez, y la inspectora de servicios y delegada de protección de datos de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Catalina Pou.
XXVII Encuentro Estatal de la CEDU

La Síndica de greuges, Teresa Sancho, ha participado en el XXVII Encuentro Estatal de la CEDU

30 años de la Sindicatura de la UdG

Las síndicas y los síndicos de las Universidades catalanas, firman el protocolo SIUCAT en el marco de la celebración de los 30 años de la Sindicatura de la UdG

XXVI Encuentro Estatal de la CEDU

La síndica de la UOC, Teresa Sancho Vinuesa, ha participado en el XXVI Encuentro Estatal de la CEDU, que representa a las defensorías de 73 universidades españolas

Teresa Sancho sindic

La síndica de la UOC, Teresa Sancho Vinuesa, ha participado en un seminario sobre abordaje de conflictos en contextos universitarios"

Teresa Sancho: "Mi papel es el de suavizar espinas"

La síndica de la UOC, Teresa Sancho, ha participado en un seminario sobre abordaje de conflictos en contextos universitarios

Memorias

Memoria de la Sindicatura de Greuges 2024-2025 [PDF]

Memoria de la Sindicatura de Greuges 2023-2024 [PDF]

Memoria de la Sindicatura de Greuges 2022-2023 [PDF]

Memoria de la Sindicatura de Greuges 2021-2022 [PDF]

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Las quejas se tienen que presentar por escrito, de manera clara y concisa, a través de este fomulario. Por favor, expón claramente los hechos que motivan tu queja así como las sus circunstancias.

Acompaña tu queja de documentos, escritos y otras evidencias que indiquen haber agotado todas las instancias previas utilizadas anteriormente.

Toda la información aportada por parte de la persona interesada será utilizada e interpretada de acuerdo con los argumentos esgrimidos. La información facilitada ayudará a entender la situación y únicamente se tendrá en cuenta para valorar el caso.

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Para otras cuestiones, que no sean quejas, puedes contactar con nosotros

A través del correo electrónico: sindicatura@uoc.edu

 

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