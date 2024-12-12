Sindicatura de Greuges (defensoría universitaria)
Síndica de greuges (defensora universitaria)
¿Qué es?
El síndic de greuges (defensor universitario) es la figura nombrada por el Patronato de la Fundación por la Universitat Oberta de Catalunya que tiene la misión de velar por los derechos y deberes de todos los miembros de la universidad, actuando con independencia y autonomía de todos los otros órganos e instancias de la universidad (artículo 24 de las Normas de organización y funcionamiento).
Son funciones de la Sindicatura de Greuges:
- La defensa de los derechos y las libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria de la UOC ante cualquier actuación o situación de discriminación, indefensión o arbitrariedad, y la garantía del cumplimiento de todo lo que disponen las Normas de organización y funcionamiento de la UOC y cualquier otra normativa de esta universidad.
- El amparo y defensa en las cuestiones que le son sometidas o en las que decide actuar de oficio. Tiene también un carácter informativo sobre el funcionamiento de la universidad, con el fin de mejorar la calidad universitaria en todos sus ámbitos. En relación con esta última finalidad, el síndic de greuges puede asistir a las reuniones de los órganos colegiados de la UOC con voz y sin voto.
En sus actuaciones, la Sindicatura de Greuges velará siempre por la defensa de la calidad universitaria en todos sus ámbitos y especialmente de los valores de la UOC como espacio de intercambio y creación de conocimiento y de formación de las personas, persiguiendo la garantía de estos valores y preservándolos de las actuaciones que dentro y fuera de la organización puedan afectarlos negativamente.
La Sindicatura de Greuges puede elaborar informes, sobre un tema específico, por iniciativa propia o a petición del Patronato o del Consejo de Gobierno de la UOC.
La Sindicatura de Greuges puede, en sus decisiones y resoluciones, formular a las autoridades o al personal de la UOC advertencias, recomendaciones y sugerencias relativas a sus deberes legales; sin embargo, en ningún caso puede modificar o anular actas o resoluciones.
La Sindicatura de Greuges, en el marco de lo que establecen las Normas de organización y funcionamiento de la UOC, cumple sus funciones con independencia respecto de las distintas instancias universitarias, y actúa con autonomía, objetividad e imparcialidad.
La síndica de greuges de la UOC asiste al XXVIII Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias
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Las quejas se tienen que presentar por escrito, de manera clara y concisa, a través de este fomulario. Por favor, expón claramente los hechos que motivan tu queja así como las sus circunstancias.
Acompaña tu queja de documentos, escritos y otras evidencias que indiquen haber agotado todas las instancias previas utilizadas anteriormente.
Toda la información aportada por parte de la persona interesada será utilizada e interpretada de acuerdo con los argumentos esgrimidos. La información facilitada ayudará a entender la situación y únicamente se tendrá en cuenta para valorar el caso.