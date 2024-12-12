En sus actuaciones, la Sindicatura de Greuges velará siempre por la defensa de la calidad universitaria en todos sus ámbitos y especialmente de los valores de la UOC como espacio de intercambio y creación de conocimiento y de formación de las personas, persiguiendo la garantía de estos valores y preservándolos de las actuaciones que dentro y fuera de la organización puedan afectarlos negativamente.

La Sindicatura de Greuges puede elaborar informes, sobre un tema específico, por iniciativa propia o a petición del Patronato o del Consejo de Gobierno de la UOC.

La Sindicatura de Greuges puede, en sus decisiones y resoluciones, formular a las autoridades o al personal de la UOC advertencias, recomendaciones y sugerencias relativas a sus deberes legales; sin embargo, en ningún caso puede modificar o anular actas o resoluciones.

La Sindicatura de Greuges, en el marco de lo que establecen las Normas de organización y funcionamiento de la UOC, cumple sus funciones con independencia respecto de las distintas instancias universitarias, y actúa con autonomía, objetividad e imparcialidad.