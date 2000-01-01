El portal Lengua y estilo de la UOC constituye el libro de estilo lingüístico de la universidad y es el espacio de referencia para garantizar la calidad de la lengua en los ámbitos académico e institucional. Esta web ofrece criterios lingüísticos y un amplio abanico de recursos y pautas de edición permanentemente actualizados, con contenidos específicos para español, catalán e inglés.

Concebido para apoyar a toda la comunidad universitaria (estudiantado, profesorado y personal de gestión), este espacio también se dirige a todo aquel que quiera potenciar la corrección, la claridad y la eficacia de sus comunicaciones orales y escritas.

Para facilitar la consulta, la web se estructura en los siguientes cinco bloques: