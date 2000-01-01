Lengua y estilo de la UOC
El portal Lengua y estilo de la UOC constituye el libro de estilo lingüístico de la universidad y es el espacio de referencia para garantizar la calidad de la lengua en los ámbitos académico e institucional. Esta web ofrece criterios lingüísticos y un amplio abanico de recursos y pautas de edición permanentemente actualizados, con contenidos específicos para español, catalán e inglés.
Concebido para apoyar a toda la comunidad universitaria (estudiantado, profesorado y personal de gestión), este espacio también se dirige a todo aquel que quiera potenciar la corrección, la claridad y la eficacia de sus comunicaciones orales y escritas.
Para facilitar la consulta, la web se estructura en los siguientes cinco bloques:
- Criterios lingüísticos: pautas esenciales para resolver dudas concretas de gramática, ortografía y léxico.
- Comunicación eficaz y redacción: herramientas y recomendaciones para el proceso de redacción y criterios para la comunicación institucional. Además de recoger el tono comunicativo de la UOC, incluye los recursos fundamentales para garantizar un lenguaje respetuoso, no sexista y libre de discriminaciones.
- Convenciones formales: guías detalladas para unificar la presentación formal de los textos, desde el uso de mayúsculas y minúsculas, abreviaciones y escritura de numerales, hasta los tratamientos protocolarios, el uso de tipografías o la formulación matemática.
- Nomenclatura de la UOC: criterios internos de traducción, variedades y ortotipografía.
- Biblioguía "Español: recursos lingüísticos": recopilación de obras de referencia, fuentes documentales y herramientas de apoyo especializadas para profundizar en todo tipo de aspectos lingüísticos.
Aparte de estos bloques principales, se proporcionan enlaces a otras herramientas de interés, al programa de voluntariado lingüístico y cultural "Xerra que Xerra" y a la normativa sobre el uso de las lenguas en la universidad.
Invitamos a explorar todo el contenido y a usarlo como herramienta de consulta habitual para asegurar que las comunicaciones alcancen el máximo rigor lingüístico.
Lengua e IA
[en construcción]