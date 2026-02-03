Conoce el Centro de Idiomas Modernos
Con el objetivo de facilitar la equiparación nacional e internacional de sus certificados de lenguas extranjeras, el Centro de Idiomas Modernos ha adaptado la totalidad de su oferta al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Esto facilitará a sus estudiantes acreditar sus competencias.
Con el Centro de Idiomas Modernos, integrado en los Estudios de Artes y Humanidades, la UOC quiere satisfacer la necesidad de una sociedad que asiste al crecimiento de la movilidad universitaria, el intercambio global de bienes y servicios, y los contactos interculturales. La oferta de inglés, francés, alemán, chino, japonés, español y catalán está actualizada y ampliada constantemente para mejorar las capacidades comunicativas de los estudiantes en estas lenguas.
El Centro de Idiomas Modernos es responsable de las asignaturas de lengua extranjera que forman parte de los planes de estudios de las distintas titulaciones oficiales la UOC y que proporcionan a los miembros de la comunidad universitaria la competencia lingüística necesaria en contextos tanto académicos como profesionales. Se abre también la ciudadanía no universitaria, a la cual ofrece la misma formación de calidad en todas las lenguas y niveles.
El camino recorrido
Desde la creación de la UOC en el año 1994, las lenguas extranjeras han sido uno de los principales ámbitos de formación de sus estudiantes. A la generalización del inglés como asignatura obligatoria, se le sumó el francés en el año 1998. A partir del 2004, con la creación del programa de Estudios del Asia Oriental, se le añadieron el chino y el japonés, y en 2009 se inició la docencia del alemán.
Mediante el @teneu Universitario, en el año 2005, los cursos de lenguas extranjeras se pusieron a disposición de todo el mundo, independientemente de la formación previa del alumno. Paralelamente, la UOC empezó a ofrecer cursos de catalán, que preparaban para la obtención de los certificados homologados de los niveles intermedio y de suficiencia. Ante estas múltiples actividades, en 2010 la UOC creó el Centro de Idiomas Modernos, para que reuniera la docencia de lenguas y desarrollase el potencial estratégico de la enseñanza virtual de idiomas en beneficio de toda la sociedad.
Metodología
Descubre cómo se aprenden idiomas online con las metodología del CIM, el Centro de Idiomas Modernos de la UOC.
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