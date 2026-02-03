Con el Centro de Idiomas Modernos, integrado en los Estudios de Artes y Humanidades, la UOC quiere satisfacer la necesidad de una sociedad que asiste al crecimiento de la movilidad universitaria, el intercambio global de bienes y servicios, y los contactos interculturales. La oferta de inglés, francés, alemán, chino, japonés, español y catalán está actualizada y ampliada constantemente para mejorar las capacidades comunicativas de los estudiantes en estas lenguas.

El Centro de Idiomas Modernos es responsable de las asignaturas de lengua extranjera que forman parte de los planes de estudios de las distintas titulaciones oficiales la UOC y que proporcionan a los miembros de la comunidad universitaria la competencia lingüística necesaria en contextos tanto académicos como profesionales. Se abre también la ciudadanía no universitaria, a la cual ofrece la misma formación de calidad en todas las lenguas y niveles.