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¿Qué son los cursos de idiomas online?

Con los cursos de idiomas online de la UOC, las lenguas no solo se aprenden, también se viven. Habla, escucha, lee y escribe con nuestros cursos de idiomas con metodología 100 % online: sin horarios ni clases magistrales.

Sin clases ni horarios

Modalidad 100% online

Niveles de principiante a avanzado

Nivel

De principiante a avanzado

DURACIÓN

Semestral, anual o intensivo

PROFESIONALIZADORES

Cursos específicos enfocados al mundo laboral

PREPARATORIOS

Cursos preparatorios para superar exámenes oficiales

Cursos de idiomas online

Cómo se aprenden idiomas online con la UOC

Sin clases ni horarios

Un aprendizaje adaptado a tu día a día, para formarte a tu ritmo y desde donde quieras.

Profesorado con experiencia

Aprende idiomas online con el seguimiento personalizado de nuestro profesorado profesional.

Metodología amena

Practica el idioma relacionándote con compañeros de aula de forma distendida y divertida.

Destrezas lingüísticas

El entorno digital favorece el aprendizaje y la práctica de las destrezas lingüísticas.

Universidad 100 % online
La UOC, la mejor universidad online

Somos la universidad online de España mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria, como el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o el U-Ranking 2025.

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¿Por qué escoger la UOC?

Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas

77 % volvería a elegir la UOC

81 % está satisfecho con la titulación obtenida

Reconocimiento por parte de las empresas

Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones

Comunidad académica amplia

Más de 97.500 estudiantes activos

133.00 personas tituladas

Metodología online de calidad

Modelo educativo centrado en el estudiante

Acompañamiento docente personalizado

Una metodología compatible con la vida laboral

91 % compagina estudios con trabajo

Premios y reconocimientos internacionales

A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social

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