¿Qué son los cursos de idiomas online?
Con los cursos de idiomas online de la UOC, las lenguas no solo se aprenden, también se viven. Habla, escucha, lee y escribe con nuestros cursos de idiomas con metodología 100 % online: sin horarios ni clases magistrales.
Sin clases ni horarios
Modalidad 100% online
Niveles de principiante a avanzado
De principiante a avanzado
Semestral, anual o intensivo
Cursos específicos enfocados al mundo laboral
Cursos preparatorios para superar exámenes oficiales
Cursos de idiomas online
Cómo se aprenden idiomas online con la UOC
Sin clases ni horarios
Un aprendizaje adaptado a tu día a día, para formarte a tu ritmo y desde donde quieras.
Profesorado con experiencia
Aprende idiomas online con el seguimiento personalizado de nuestro profesorado profesional.
Metodología amena
Practica el idioma relacionándote con compañeros de aula de forma distendida y divertida.
Destrezas lingüísticas
El entorno digital favorece el aprendizaje y la práctica de las destrezas lingüísticas.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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