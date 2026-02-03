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Cursos online de lengua de signos catalana

La lengua de signos catalana (LSC) es la lengua natural de modalidad gestual y visual utilizada por las personas sordas y sordociegas firmantes en Cataluña. La LSC es una lengua rica, compleja y con una gramática propia. Aprender LSC abre las puertas a una comunicación accesible e inclusiva, y también sumerge al estudiante en una identidad cultural única. Con el reconocimiento oficial por ley, poderse comunicar en lengua de signos catalana está cada vez más solicitado en el ámbito profesional y social.

Pago fraccionado

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Becas y descuentos

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Los cursos en línea de lengua de signos catalana (LSC) de la UOC se dirigen tanto a personas que quieren iniciarse en esta lengua como a aquellas que ya tienen conocimientos básicos y quieren seguir progresando en el aprendizaje de la LSC.

Nuestra formación en línea está diseñada para que sea útil tanto a profesionales de varios ámbitos como a miembros de la comunidad universitaria o al público general interesado en aprender la LSC.

Los programas están estructurados por niveles según el Marco común europeo de referencia (MCER) para las lenguas:

  • Curso de Lengua de signos catalana A1.1 (ya disponible). Dirigido a personas sin conocimientos previos que quieren comprender y utilizar expresiones cotidianas y familiares, y enunciados muy sencillos.
  • Curso de Lengua de signos catalana A1.2 (empieza en febrero de 2027). Dirigido a personas con conocimientos previos que quieren continuar el aprendizaje para satisfacer necesidades comunicativas de nivel inicial. 

Cada curso de lengua de signos catalana permite practicar los contenidos aprendidos mediante tareas comunicativas reales y requiere una dedicación total de unas 100 horas (entre 6 y 7 horas semanales). Por este motivo, se recomienda mantener un ritmo de trabajo constante en el aula virtual. 

A continuación, puedes consultar el detalle de los objetivos didácticos, las competencias y los contenidos de cada curso.

Descarga el programa (PDF)
  • Inicio

    23 sept. 2026

  • 100%

    Online

  • Titulación: Propia

  • Duración: 4 meses

  • Nivel: básico

  • Matrícula: Abierta

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Metodología 100% online

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Cursos de lengua de signos catalana

Proceso de matrícula

Cómo matricularte

  1. Formulario de matrícula y datos personales

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Te damos la bienvenida a la UOC

    Y recuerda que la mejor manera de aprender un idioma es vivirlo.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

Cómo se aprenden idiomas online con la UOC

Sin clases ni horarios

Un aprendizaje adaptado a tu día a día, para formarte a tu ritmo y desde donde quieras.

Profesorado con experiencia

Aprende idiomas online con el seguimiento personalizado de nuestro profesorado profesional.

Metodología amena

Practica el idioma relacionándote con compañeros de aula de forma distendida y divertida.

Destrezas lingüísticas

El entorno digital favorece el aprendizaje y la práctica de las destrezas lingüísticas.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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