Los cursos en línea de lengua de signos catalana (LSC) de la UOC se dirigen tanto a personas que quieren iniciarse en esta lengua como a aquellas que ya tienen conocimientos básicos y quieren seguir progresando en el aprendizaje de la LSC.

Nuestra formación en línea está diseñada para que sea útil tanto a profesionales de varios ámbitos como a miembros de la comunidad universitaria o al público general interesado en aprender la LSC.

Los programas están estructurados por niveles según el Marco común europeo de referencia (MCER) para las lenguas:

Curso de Lengua de signos catalana A1.1 (ya disponible). Dirigido a personas sin conocimientos previos que quieren comprender y utilizar expresiones cotidianas y familiares, y enunciados muy sencillos.

Dirigido a personas sin conocimientos previos que quieren comprender y utilizar expresiones cotidianas y familiares, y enunciados muy sencillos. Curso de Lengua de signos catalana A1.2 (empieza en febrero de 2027). Dirigido a personas con conocimientos previos que quieren continuar el aprendizaje para satisfacer necesidades comunicativas de nivel inicial.

Cada curso de lengua de signos catalana permite practicar los contenidos aprendidos mediante tareas comunicativas reales y requiere una dedicación total de unas 100 horas (entre 6 y 7 horas semanales). Por este motivo, se recomienda mantener un ritmo de trabajo constante en el aula virtual.

A continuación, puedes consultar el detalle de los objetivos didácticos, las competencias y los contenidos de cada curso.