Los cursos de catalán se dirigen a personas que quieran aprender o acreditar la lengua. No necesitas tener ninguna titulación académica, pero sí es conveniente que hagas la prueba de nivel que encontrarás en la web, a fin de identificar el curso más adecuado a tu nivel.

A diferencia de los cursos de idiomas extranjeros, el principal objetivo de los cursos de catalán es prepararte para las pruebas interuniversitarias que permiten obtener un certificado de lengua catalana homologado por la Generalitat de Cataluña. Independientemente de las pruebas, podrás pedir un certificado de la UOC que acredita la superación del curso. Una vez superado el curso en cuestión, podrás inscribirte en estas pruebas, que la UOC organiza a continuación de los cursos. El precio de la matrícula para el curso no incluye la matrícula de estas pruebas, que son presenciales. Una vez superada la prueba, obtendrás el certificado homologado por la Generalitat de Cataluña. Consulta más información sobre convocatorias y características de las pruebas, junto con diferentes modelos.