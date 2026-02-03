Centro de Idiomas Modernos: preguntas más frecuentes
Encuentra respuesta a tus dudas sobre los estudios del Centro de Idiomas Modernos (CIM): su funcionamiento, metodología, calendario, requisitos, titulaciones y reconocimientos.
Funcionamiento
El Centro de Idiomas Modernos es el espacio que la UOC abre para poder estudiar lenguas extranjeras, incluyendo catalán y español para extranjeros, con todas las garantías académicas y con las ventajas del aprendizaje en línea. En el Centro de Idiomas Modernos, el estudiantado no matriculado de grados o másteres de la UOC puede compartir aulas con el estudiantado universitario, sin tener que cumplir los requisitos de acceso a la universidad.
Actualmente, se enseñan inglés, francés, alemán, japonés, chino, catalán y español para extranjeros.
Actualmente, ofrecemos todos los niveles de A1 a C1 de inglés, los niveles de A1 a B2 de francés y alemán, y los niveles A1 y A2 de chino y japonés. De catalán, también ofrecemos todos los niveles de A1 a C2 y el nivel específico de catalán jurídico. Los cursos intermedios, de suficiencia, superior y jurídico preparan para la obtención de los certificados homologados por la Generalitat de Cataluña. También se ofrecen los cursos de nivel A1 y A2 de español para extranjeros y cursos de lengua de signos catalana. Para más información, consulta la sección Niveles y certificaciones
Las personas interesadas en matricularse en el CIM pueden hacerlo directamente desde esta web. En el momento de la matrícula, podrás acceder al aula de tutoría, donde recibirás toda la información del equipo de tutoría para completar el proceso de incorporación a la UOC y garantizar que empiezas el curso con todas tus dudas y trámites resueltos
.Sí, el Centro de Idiomas Modernos permite matricularse de asignaturas sin tener ninguna titulación académica previa. Si te interesa matricularte, te aconsejamos que leas con atención la descripción de cada asignatura y mires bien si se ajusta a tus necesidades. Antes de matricularte de los cursos de inglés, francés, alemán o catalán, es conveniente que hagas la prueba de nivel que encontrarás en la web, para identificar el curso más adecuado.
En el caso de catalán, inglés, francés y alemán, recomendamos al estudiantado con conocimientos previos que haga la prueba de nivel. Si quieres estudiar japonés o chino y ya tienes conocimientos del idioma, te pedimos que consultes la ficha específica de los cursos que puedes encontrar en la ficha específica de los cursos.
Los grados de la UOC tienen asignaturas de idiomas obligatorias (Idioma moderno I e Idioma moderno II). Estas asignaturas equivalen a los cursos B2.1 y B2.2 del Centro de Idiomas Modernos. Por lo tanto, los estudiantes que las hayan superado en el Centro de Idiomas Modernos después podrán convalidarlas en los grados de la UOC
En las asignaturas que cuentan con una prueba final, esta evalúa virtualmente todas las competencias lingüísticas: la comprensión escrita y oral, y la expresión escrita y oral. Todas las actividades del curso —tanto las de aprendizaje como las de evaluación— permitirán demostrar el progreso del estudiante en estas competencias.
- El resultado demuestra el grado de adecuación, comprensión y corrección lingüística propio del nivel.
- El nivel del idioma en todas las competencias es coherente con el contenido de las tareas de evaluación continua (EC) del estudiante. La calificación de la prueba es 0 si se detecta una clara discrepancia entre la prueba final y el nivel de la EC.
- En las actividades productivas (redacción y expresión oral), el estudiante trata directamente y de forma suficiente el tema planteado. Si no, la calificación de la prueba es 0.
Cuando el modelo de evaluación de la asignatura sea EC (evaluación continua) + PF (prueba final) y el estudiante haya superado la EC.
Las pruebas finales se hacen virtualmente. Toda la información puede consultarse en el apartado Trámites / Evaluación y pruebas finales del Campus Virtual. Asimismo, podrá consultarse en el momento en el que se abran las hojas personales de las pruebas finales.
Los cursos de catalán se dirigen a personas que quieran aprender o acreditar la lengua. No necesitas tener ninguna titulación académica, pero sí es conveniente que hagas la prueba de nivel que encontrarás en la web, a fin de identificar el curso más adecuado a tu nivel.
A diferencia de los cursos de idiomas extranjeros, el principal objetivo de los cursos de catalán es prepararte para las pruebas interuniversitarias que permiten obtener un certificado de lengua catalana homologado por la Generalitat de Cataluña. Independientemente de las pruebas, podrás pedir un certificado de la UOC que acredita la superación del curso. Una vez superado el curso en cuestión, podrás inscribirte en estas pruebas, que la UOC organiza a continuación de los cursos. El precio de la matrícula para el curso no incluye la matrícula de estas pruebas, que son presenciales. Una vez superada la prueba, obtendrás el certificado homologado por la Generalitat de Cataluña. Consulta más información sobre convocatorias y características de las pruebas, junto con diferentes modelos.
Titulaciones y reconocimientos
Una vez finalizado el curso con éxito, obtendrás un certificado de idiomas de la UOC. Si con este curso has completado, además, un nivel determinado del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), se certificará la consecución de este nivel. Aquí encontrarás la tabla que indica qué cursos hay que superar para obtener el certificado de nivel correspondiente.
La UOC ha adaptado sus cursos de idiomas al Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), lo que facilitará la acreditación de tus competencias. Tal y como establece el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), los títulos obtenidos una vez superados los cursos de idiomas de la UOC, según la tabla que indica qué cursos hay que completar para obtener el certificado del nivel correspondiente, son reconocidos en todo el sistema universitario catalán.
No, solo la superación de la asignatura da derecho a obtener un certificado de la UOC
En todas las oposiciones, es la institución convocante quien decide qué acepta y qué no. Estos criterios pueden variar en función de la plaza, la convocatoria y las necesidades de la institución y la comunidad autónoma. Te recomendamos que consultes las bases de la convocatoria y compruebes si toman en consideración los títulos universitarios de idiomas.
El hecho de que los cursos estén adaptados al Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) no garantiza que sean aceptados por la Administración.
Metodología
No. Encontrarás un equipo docente y compañeros con los que tendrás que comunicarte y con quienes tendrás que colaborar. En cada unidad del curso encontrarás unos ejercicios autocorrectivos que deberás hacer individualmente, pero para progresar y superar el curso es fundamental que te comuniques en el marco del aula.
Si bien el aprendizaje virtual tiene la ventaja de la flexibilidad horaria, debes ser consciente de que, en función del número de créditos, tendrás que dedicar al curso entre 8 y 16 horas semanales para poder seguirlo con éxito. También conviene tener en cuenta los plazos para la entrega de las actividades evaluables. En general, es recomendable mantener un ritmo constante de trabajo a lo largo de todo el curso y conectarse al aula cada 48 horas como mínimo.
Calendario y requisitos
Si es la primera vez que estudias en la UOC, te recomendamos que te matricules algunas semanas antes del inicio de la docencia. Cuando entres en el Campus Virtual, verás el aula de tutoría, donde encontrarás a un tutor o tutora de idiomas y estarás con otros estudiantes que también estudian idiomas por primera vez. El tutor o tutora te dará indicaciones que te serán útiles para familiarizarte con el campus y el aula.
Las asignaturas se cursan durante dos periodos al año, de febrero a junio y de septiembre a enero. Las asignaturas pueden empezarse en cualquiera de estos dos periodos, a excepción de los cursos anuales, que solo empiezan en octubre.
Debes tener un ordenador con conexión a internet, además de unos auriculares con micrófono y una cámara web. En todo caso, te recomendamos que leas con detenimiento la descripción de cada asignatura y compruebes que se ajusta bien a tus necesidades e intereses.
Metodología
Descubre cómo se aprenden idiomas online con las metodología del CIM, el Centro de Idiomas Modernos de la UOC.
¿Qué es el CIM?
Descubre el Centro de Idiomas Modernos de la UOC, el espacio donde aprender idiomas online.
¿Quieres más información?
Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC