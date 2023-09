Uno de los resultados de años de innovación e investigación sobre la práctica de la expresión oral en línea es SpeakApps. Production and interaction in a foreign language through online ICT tools, un proyecto de cinco universidades europeas liderado por la UOC y financiado por la Comisión Europea dentro del programa Lifelong Learning.

Iniciado en 2011, la valoración positiva que ha hecho del proyecto la Comisión Europea ha reportado a la UOC la oportunidad de ampliar y difundir las actividades propuestas. Estudiantes y profesores encontraréis en la web de SpeakApps actividades para practicar la expresión oral desde diferentes herramientas, como Langblog y Tandem.

SpeakApps ha sido galardonado con la medalla de plata del Learning Impact Award 2014. Tandem, una de las aplicaciones que forman parte del portal SpeakApps, es premio LTI App Bounty. Los dos galardones están organizados por el IMS Global Learning Consortium (EEUU).