Aprendemos lenguas en situaciones de comunicación reales: cuando conocemos a hablantes de otras lenguas, leemos rótulos en el extranjero, escribimos mensajes electrónicos, realizamos búsquedas en internet o pedimos información a empresas de otros países. Recreando al máximo estos contextos, el Centro de Idiomas Modernos de la UOC basa su metodología en una enseñanza orientada a la acción y la participación, sin dejar de lado el estudio de la gramática.

Con el afán de compaginar la flexibilidad del aprendizaje en línea con la calidad de la docencia académica, la UOC ha ido adaptando esta metodología al entorno virtual. Hoy, los principales pilares de la enseñanza de lenguas en la UOC son las actividades, tanto orales como escritas, que el estudiante deberá realizar individualmente y con los compañeros. La organización del curso permite que todo el mundo pueda trabajar a su ritmo, sin desplazamientos y con una gran flexibilidad horaria.