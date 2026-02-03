Metodología
Aprendemos lenguas en situaciones de comunicación reales: cuando conocemos a hablantes de otras lenguas, leemos rótulos en el extranjero, escribimos mensajes electrónicos, realizamos búsquedas en internet o pedimos información a empresas de otros países. Recreando al máximo estos contextos, el Centro de Idiomas Modernos de la UOC basa su metodología en una enseñanza orientada a la acción y la participación, sin dejar de lado el estudio de la gramática.
Con el afán de compaginar la flexibilidad del aprendizaje en línea con la calidad de la docencia académica, la UOC ha ido adaptando esta metodología al entorno virtual. Hoy, los principales pilares de la enseñanza de lenguas en la UOC son las actividades, tanto orales como escritas, que el estudiante deberá realizar individualmente y con los compañeros. La organización del curso permite que todo el mundo pueda trabajar a su ritmo, sin desplazamientos y con una gran flexibilidad horaria.
Pruebas de nivel
La UOC ofrece pruebas de nivel de inglés, francés, alemán y catalán.
Si no tienes conocimientos previos, puedes matricularte directamente del primer curso del nivel A1.
Inglés, francés, alemán o catalán
Con el fin de identificar el curso que se adecua mejor a tus necesidades, si ya tienes conocimientos previos de la lengua que deseas estudiar, antes de realizar la prueba de nivel te hacemos las siguientes recomendaciones:
Lee la escala global de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Según esta información, ¿en qué nivel crees que te sitúas?
Si posees algún certificado o si ya has realizado previamente cursos de la lengua que deseas estudiar, consulta esta tabla de niveles para tener una primera indicación de cuál de nuestros cursos podría ser el más indicado para ti.
Finalmente, haz la prueba de nivel. Atención: Es posible que tu nivel haya bajado si hace tiempo que no utilizas la lengua que quieres estudiar.
Investigación e innovación
Las principales líneas de investigación del Centro de Idiomas Modernos están orientadas al rol del profesor en un entorno virtual y al desarrollo de actividades de expresión e interacción oral.
Los resultados han sido publicados en las principales revistas del campo, como ReCall, Calico Journal y Computer Assisted Language Learning.
Formación en lenguas y TIC
La enseñanza en línea obliga a redefinir el rol del profesor. El Centro de Idiomas Modernos investiga, asesora a centros y forma a profesores en materia de actualización de competencias prácticas, definición y adaptación de pautas de trabajo, y creación y coordinación de equipos de profesores. Las investigaciones se han llevado a cabo en grupos interdisciplinarios de la propia UOC o bien en proyectos internacionales como ICT-REV, una iniciativa cofinanciada por el European Centre for Modern Languages y la Comisión Europea.
Expresión e interacción oral
Uno de los resultados de años de innovación e investigación sobre la práctica de la expresión oral en línea es SpeakApps. Production and interaction in a foreign language through online ICT tools, un proyecto de cinco universidades europeas liderado por la UOC y financiado por la Comisión Europea dentro del programa Lifelong Learning.
Iniciado en 2011, la valoración positiva que ha hecho del proyecto la Comisión Europea ha reportado a la UOC la oportunidad de ampliar y difundir las actividades propuestas. Estudiantes y profesores encontraréis en la web de SpeakApps actividades para practicar la expresión oral desde diferentes herramientas, como Langblog y Tandem.
SpeakApps ha sido galardonado con la medalla de plata del Learning Impact Award 2014. Tandem, una de las aplicaciones que forman parte del portal SpeakApps, es premio LTI App Bounty. Los dos galardones están organizados por el IMS Global Learning Consortium (EEUU).
Tandem 2
La mejor forma de trabajar y mejorar en el aprendizaje de una lengua es practicándola. En la UOC hemos desarrollado el sistema Tandem 2 para facilitar el aprendizaje y la práctica oral del inglés a las personas que estudian esta lengua de forma virtual.
Pero ¿qué es Tandem 2? Se trata de una herramienta que proporciona un espacio para facilitar las conversaciones con el resto de compañeros en tiempo real y que, además, permite grabarlas.
Tandem 2 aporta a los usuarios un motivo para hablar e interactuar. Ofrece un conjunto de tareas y actividades diseñadas para que dos alumnos trabajen juntos para lograr unos objetivos específicos a la vez que disfrutan practicando.
Las tareas están vinculadas al tema y a la complejidad de las áreas que se trabajan en cada unidad. Esto permite tanto que el profesor colaborador pueda dar retorno a los alumnos en su contexto como que los alumnos puedan ir incrementando sus conocimientos.
Langblog
Langblog es un audio/vídeoblog especialmente diseñado para facilitar la producción oral entre los estudiantes de lenguas.
Tandem
Tandem es una herramienta con numerosas actividades de interacción oral que sirven para practicar vocabulario, gramática, fluidez, etc.
¿Qué es el CIM?
Descubre el Centro de Idiomas Modernos de la UOC, el espacio donde aprender idiomas online.
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