Un dels resultats d’anys d’innovació i recerca sobre la pràctica de l’expressió oral en línia és SpeakApps. Production and interaction in a foreign language through online ICT tools, un projecte de 5 universitats europees liderat per la UOC i finançat per la Comissió Europea dins el programa Lifelong Learning.

Iniciat el 2011, la valoració positiva que n’ha fet la Comissió Europea li ha reportat l’oportunitat d’ampliar i difondre les activitats proposades. Estudiants i professors trobaran al web d’SpeakApps activitats per a practicar l’expressió oral des de diferents eines, com ara Langblog i Tandem.

SpeakApps ha estat guardonat amb la medalla de plata del Learning Impact Award 2014. Tandem, una de les aplicacions que formen part del portal SpeakApps, és premi LTI App Bounty. Els dos guardons estan organitzats per l’IMS Global Learning Consortium (Estats Units).