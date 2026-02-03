Centre d'Idiomes Moderns: preguntes més freqüents
Troba resposta als dubtes sobre els estudis del Centre d'Idiomes Moderns (CIM): el funcionament, la metodologia, el calendari, els requisits, les titulacions i els reconeixements.
Funcionament
El Centre d'Idiomes Moderns és l'espai que la UOC obre per poder estudiar llengües estrangeres, incloent-hi català i castellà per a estrangers, amb totes les garanties acadèmiques i amb els avantatges de l'aprenentatge en línia. Al Centre d'Idiomes Moderns, l'estudiantat no matriculat de graus o màsters de la UOC pot compartir aules amb l'estudiantat universitari, sense haver de complir els requisits d'accés a la universitat.
Actualment, s'ensenyen anglès, francès, alemany, japonès, xinès, català i castellà per a estrangers
Actualment, oferim tots els nivells d'A1 a C1 d'anglès, els nivells d'A1 a B2 de francès i alemany, i els nivells A1 i A2 de xinès i japonès. De català, també oferim tots els nivells d'A1 a C2 i el nivell específic de català jurídic. Els cursos intermedis, de suficiència, superior i jurídic preparen per a l'obtenció dels certificats homologats per la Generalitat de Catalunya. També s'ofereixen els cursos de nivell A1 i A2 de castellà per a estrangers i cursos de llengua de signes catalana. Per a més informació, consulta la secció Nivells i certificacions.
Les persones interessades a matricular-se al CIM ho poden fer directament des d'aquest web. En el moment de la matrícula, podràs accedir a l'aula de tutoria, on rebràs tota la informació de l'equip de tutoria per completar el procés d'incorporació a la UOC i garantir que comences el curs amb tots els dubtes i tràmits resolts.
Sí, el Centre d'Idiomes Moderns permet matricular-se d'assignatures sense tenir cap titulació acadèmica prèvia. Si t'interessa matricular-t'hi, t'aconsellem que llegeixis amb atenció la descripció de cada assignatura i miris bé si s'ajusta a les teves necessitats. Abans de matricular-te dels cursos d'anglès, francès, alemany o català, convé que facis la prova de nivell que trobaràs al web, a fi d'identificar el curs més adequat.
En el cas de català, anglès, francès i alemany, recomanem a l'estudiantat amb coneixements previs que faci la prova de nivell. Si vols estudiar japonès o xinès i ja tens coneixements de la llengua, et demanem que consultis la fitxa específica dels cursos que pots trobar a la fitxa específica dels cursos.
Els graus de la UOC tenen assignatures d'idiomes obligatòries (Idioma modern I i Idioma modern II). Aquestes assignatures equivalen als cursos B2.1 i B2.2 del Centre d'Idiomes Moderns. Per tant, els estudiants que les hagin superades al Centre d'Idiomes Moderns després les poden convalidar en els graus de la UOC.
En les assignatures que tenen prova final, aquesta avalua virtualment totes les competències lingüístiques: la comprensió escrita i oral, i l'expressió escrita i oral. Totes les activitats del curs —tant les d'aprenentatge com les d'avaluació— permetran demostrar el progrés de l'estudiant en aquestes competències.
- El resultat demostra el grau d'adequació, de comprensió i de correcció lingüística propi del nivell.
- El nivell de l'idioma en totes les competències és coherent amb el contingut de les tasques d'avaluació contínua (AC) de l'estudiant. La qualificació de la prova és 0 si es detecta una clara discrepància entre la prova final i el nivell de l'AC.
- En les tasques productives (redacció i expressió oral), l'estudiant tracta directament i de manera suficient el tema plantejat. Si no, la qualificació de la prova és 0.
Quan el model d'avaluació de l'assignatura sigui AC (avaluació contínua) + PF (prova final) i l'estudiant hagi superat l'AC.
Les proves finals es fan virtualment. Tota la informació es pot consultar a l'apartat Tràmits / Avaluació i proves finals del Campus Virtual. Així mateix, es podrà consultar en el moment en què s'obrin els fulls personals de les proves finals
Els cursos de català s'adrecen a persones que vulguin aprendre o acreditar la llengua. No has de tenir cap titulació acadèmica, però sí que convé que facis la prova de nivell que trobaràs al web, a fi d'identificar el curs més adequat al teu nivell.
A diferència dels cursos de llengües estrangeres, l'objectiu principal dels cursos de català és preparar-te per a les proves interuniversitàries que permeten obtenir un certificat de llengua catalana homologat per la Generalitat de Catalunya. Independentment de les proves, podràs demanar un certificat de la UOC que acredita la superació del curs. Un cop superat el curs en qüestió, et podràs inscriure en aquestes proves, que la UOC organitza a continuació dels cursos. El preu de la matrícula per al curs no inclou la matrícula d'aquestes proves, que són presencials. Un cop superada la prova, obtindràs el certificat homologat per la Generalitat de Catalunya. Consulta més informació sobre convocatòries i característiques de les proves, juntament amb diferents models.
Titulacions i reconeixements
Un cop acabat el curs amb èxit, obtens un certificat d'idiomes de la UOC. Si amb aquest curs has completat, a més, un nivell determinat del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), se certifica l'assoliment d'aquest nivell. Aquí hi ha la taula que indica quins cursos cal superar per obtenir el certificat de nivell corresponent.
La UOC ha adaptat els seus cursos de llengües al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), cosa que facilitarà l'acreditació de les teves competències. Tal com estableix el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), els títols obtinguts un cop superats els cursos d'idiomes de la UOC, segons la taula que indica quins cursos cal completar per obtenir el certificat del nivell corresponent, són reconeguts en tot el sistema universitari català.
No, només la superació de l'assignatura dona dret a l'obtenció d'un certificat de la UOC.
En totes les oposicions, és la institució convocant qui decideix què accepta i què no. Aquests criteris poden variar en funció de la plaça, de la convocatòria i de les necessitats de la institució i la comunitat autònoma. Et recomanem que consultis les bases de la convocatòria i que comprovis si prenen en consideració els títols universitaris de llengües.
El fet que els cursos estiguin adaptats al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) no garanteix que siguin acceptats per l'Administració.
Metodologia
No. Trobaràs un equip docent i companys amb els quals t'hauràs de comunicar i amb qui hauràs de col·laborar. A cada unitat del curs trobaràs uns exercicis autocorrectius que has de fer individualment, però per progressar i superar el curs és fonamental que et comuniquis en el marc de l'aula.
Si bé l'aprenentatge virtual té l'avantatge de la flexibilitat horària, has de ser conscient que, en funció del nombre de crèdits, hauràs de dedicar al curs entre 8 i 16 hores setmanals per poder-lo seguir amb èxit. També convé tenir en compte els terminis per al lliurament de les activitats avaluables. En general, és recomanable mantenir un ritme constant de treball al llarg de tot el curs i connectar-se a l'aula cada 48 hores com a mínim.
Calendari i requisits
Si és el primer cop que estudies a la UOC, et recomanem que et matriculis algunes setmanes abans de l'inici de la docència. Quan entris al Campus Virtual, veuràs l'aula de tutoria, on trobaràs un tutor o tutora de llengües i estaràs amb altres estudiants que també estudien llengües per primer cop. El tutor o tutora et donarà indicacions que et seran útils per familiaritzar-te amb el campus i l'aula.
Les assignatures es cursen durant dos períodes a l'any, de febrer a juny i de setembre a gener. Les assignatures es poden començar en qualsevol d'aquests dos períodes, a excepció dels cursos anuals, que només comencen a l'octubre.
Has de disposar d'un ordinador amb connexió a internet, a més d'uns auriculars amb micròfon i una càmera web. En tot cas, et recomanem que llegeixis amb deteniment la descripció de cada assignatura i comprovis que s'ajusta bé a les teves necessitats i als teus interessos.
Metodologia
Descobreix com s'aprenen idiomes online amb la metodologia del CIM, el Centre d'Idiomes Moderns de la UOC.
Què és el CIM?
Descobreix el Centre d'Idiomes Moderns de la UOC, l'espai on aprendre idiomes online.
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