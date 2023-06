Si és el primer cop que estudies a la UOC, et recomanem que et matriculis algunes setmanes abans de l’inici de la docència. Quan entris al Campus, veuràs l’aula de tutoria, on trobaràs un tutor de llengües i estaràs amb altres estudiants que també estudien llengües per primer cop. El tutor et donarà indicacions que et seran útils per a familiaritzar-te amb el campus i l’aula.