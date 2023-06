Si tries un curs de francès online amb nosaltres, podràs:

• Aprendre francès practicant l’idioma amb la nostra eina de conversa online.

• Aconseguir una certificació oficial amb el nostre acompanyament.

• Conèixer gent nova gràcies a una metodologia amena.

Els cursos de francès online de la UOC et permeten aprendre francès a partir de materials multimèdia basats en documents francòfons de tota mena (cançons, pel·lícules, textos periodístics o literaris, còmics i webs), amb el seguiment individualitzat del consultor, que supervisa i orienta l’aprenentatge al llarg del curs de francès online.



Exàmens DELF

A la UOC et preparem per a superar les proves oficials del Diplôme d’Études en Langue Française (DELF). El DELF és l’examen oficial de llengua francesa reconegut i utilitzat internacionalment, que certifica els nivells de francès en totes les competències comunicatives, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Per a saber el curs de francès online que s’adequa millor als teus coneixements, et recomanem que vagis a la prova de nivell, en la qual trobaràs orientacions per a la matrícula.