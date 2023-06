Si vols aprendre japonès online amb la UOC, podràs:

Aprendre japonès practicant l’idioma amb la nostra eina de conversa online.

Aconseguir una certificació oficial amb el nostre acompanyament.

Conèixer gent nova gràcies a una metodologia amena.

Els coneixements adquirits serviran per a afrontar situacions de la vida quotidiana, com, per exemple, presentar-se a una persona japonesa, quedar amb algun amic japonès, o bé mantenir-hi correspondència amb cartes postals, targetes de salutació, correus electrònics, etc.



Japanese-Language Proficiency Test N5

A més d’aprendre japonès online, et preparem per a l’examen oficial de Japanese-Language Proficiency Test N5 amb el nostre curs de preparació.

Els cursos online de japonès es basen en els estàndards d’ensenyament de la Fundació Japó (JFS), que al seu torn s’ajusten al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).