Si busques un curs d’anglès amb certificat:

Aconsegueix una certificació oficial amb el nostre acompanyament.

Aprèn anglès practicant l’idioma amb la nostra eina de conversa online.

Coneix gent nova gràcies a una metodologia amena.

Els cursos d’anglès online de la UOC cobreixen cinc nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i et capaciten per a fer un ús de l’idioma anglès tant en l’àmbit personal com professional.



Exàmens de certificació de Cambridge

També et preparem per als exàmens de certificació de Cambridge. El Cambridge English: First Certificate (FCE) és un curs preparatori per a estudiants que tinguin el nivell d’anglès B2 i que el vulguin certificar per Cambridge. El Cambridge English: Advanced (CAE) és un curs preparatori indicat per a estudiants que tinguin el nivell d’anglès C1 i que el vulguin certificar per Cambridge.

Per a saber el curs d’anglès online que s’adequa millor als teus coneixements, et recomanem que vagis a la prova de nivell, en la qual trobaràs orientacions per a la matrícula.