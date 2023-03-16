El Portal de transparencia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) tiene como objetivos facilitar tanto la información relativa a la actividad docente, investigadora y de gestión que se lleva a cabo en la UOC como sus resultados, y fomentar la transparencia como un valor necesario.
Este portal, que agrupa información, datos e indicadores de la UOC que están publicados en sus distintos espacios web, es un punto de partida en la presentación estructurada de la información pública de la UOC y va evolucionando con la incorporación de nuevos espacios y contenidos.
Institucional
Información de la UOC: organización y gobierno, alianzas internacionales y responsabilidad social
Investigación
Información sobre la organización de la investigación y la innovación, su transferencia y el emprendimiento
Docencia
Información sobre la actividad docente y sus resultados, el estudiantado y los graduados y graduadas
Última revisión: octubre de 2026