OpenEU está formada por diez universidades europeas (ocho de educación a distancia y dos presenciales) con quienes compartimos una visión transformadora de la educación superior.

En esta red de alcance regional, europeo y global, se suman cinco universidades, cuatro asociaciones universitarias y nueve organizaciones no académicas que aportan experiencia en ámbitos clave para avanzar en el plan de trabajo de la alianza.