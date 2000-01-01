Campus

Lideramos el futuro de la educación digital europea al frente de OpenEU

¿Qué es OpenEU?

OpenEU es la alianza de universidades europeas, abiertas y a distancia, coordinada por la UOC. Junto con las principales instituciones de educación superior de nueve países europeos, trabajamos para hacer realidad la primera universidad abierta de Europa, que garantice una formación superior a lo largo de la vida, accesible, flexible y de calidad, para todas las personas y desde cualquier lugar.
La UOC contribueix a definir el futur de l'educació superior a Europa des de l'I·HE2025

¿Quién forma parte?

OpenEU está formada por diez universidades europeas (ocho de educación a distancia y dos presenciales) con quienes compartimos una visión transformadora de la educación superior.

En esta red de alcance regional, europeo y global, se suman cinco universidades, cuatro asociaciones universitarias y nueve organizaciones no académicas que aportan experiencia en ámbitos clave para avanzar en el plan de trabajo de la alianza.

Gracias a OpenEU, nuestra comunidad crece y se conecta a más de 368.000 estudiantes y 24.000 profesionales académicos y profesionales de toda Europa para impulsar un espacio de aprendizaje internacional con vocación transformadora.
Neix OpenEU, el primer pas cap a una universitat oberta europea

La UOC, comprometida con el futuro de la educación superior en Europa

Desde la UOC, lideramos OpenEU con el propósito de transformar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), avanzando hacia un aprendizaje más inclusivo, digital y sostenible.

Impulsamos soluciones innovadoras en docencia e investigación con una mirada abierta al mundo, colaborativa y centrada en el estudiantado. 

Este liderazgo reafirma la vocación de la UOC como universidad conectada con Europa y al servicio de toda la sociedad.

OpenEU

Los retos europeos

Abordamos tres grandes retos de manera colaborativa con las universidades de la alianza:

  • El aprendizaje a lo largo de la vida

    Promoviendo itinerarios formativos flexibles y fomentando la empleabilidad, para que todo el mundo pueda acceder a la universidad en cualquier etapa vital o profesional.

  • La inclusión y la equidad

    Garantizando que la educación superior sea accesible a todas las personas, independientemente de su origen, condición o ubicación geográfica.

  • La transformación digital del EEES

    Compartiendo nuestro conocimiento experto para impulsar nuevas metodologías docentes, la innovación tecnológica y entornos de aprendizaje personalizados.

Oportunidades para la comunidad UOC

Conectamos a nuestro estudiantado, profesorado, personal docente e investigador y de gestión con universidades y entidades de toda Europa.

Impulsamos oportunidades de formación y colaboración internacional que permiten vivir una experiencia educativa rica, intercultural y adaptada a cada etapa vital.

 

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Formación transnacional

Desarrollamos una oferta formativa que permitirá acceder a grados, másteres conjuntos y microcredenciales con universidades europeas, aulas multilingües y entornos de aprendizaje interculturales.

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Movilidad virtual, presencial e híbrida

 

Trabajamos para establecer programas de intercambio académico y profesional, tanto en línea como presenciales e híbridos, en toda Europa.

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Prácticas y participación a escala europea

Trabajamos para ofrecer prácticas profesionales y voluntariados internacionales, acceso a bolsas de trabajo, participación en comunidades de aprendizaje, proyectos de investigación colaborativos y representación en el consejo de estudiantes de la alianza.

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Proyectos colaborativos y cooperación interuniversitaria

Impulsamos iniciativas para mejorar las competencias personales y profesionales de la comunidad UOC, formando parte de proyectos internacionales con otras universidades e instituciones.

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Trabajo en red internacional

 

Creamos espacios virtuales para que la comunidad de OpenEU pueda crear y compartir conocimiento con otros actores no universitarios.

Oficina de OpenEU en la UOC

La oficina de OpenEU es el punto de conexión de la comunidad UOC con todas las oportunidades e iniciativas que ofrece la alianza. 

Desde aquí, impulsamos y coordinamos las acciones en la universidad, integrándolas en la estrategia institucional para que sean una palanca de crecimiento, aprendizaje y colaboración para toda la comunidad universitaria.

OpenEU

¿Tienes alguna consulta?

Escríbenos a openeu@uoc.edu

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Co-funded by the European Union
OpenEU. The Open European University

Este proyecto ha recibido financiación de la Unión Europea (AGENCIA EJECUTIVA EUROPEA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (EACEA)) en virtud del acuerdo de subvención n.º 101177241.

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y los puntos de vista expresados solo comprometen al autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de estas opiniones.